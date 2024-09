Un impactante momento se vivió este viernes en Francia, protagonizado por la luchadora UFC argentina, Ailín Pérez, quien se alista para su participación en la Fight Night 243 que se realizará en el Accor Arena de París.

La deportista argentina se presentó al pesaje con notables problemas para mantenerse de pie y con su cuerpo temblando por completo, algo que llamó la atención de los presentes.

A pesar de eso, ya se encuentra bien y en óptimas condiciones para la lucha que se realizará en el marco de la UFC Fight Night 243.

Ailín Pérez está en la categoría de peso gallo femenino y será parte de la lucha preliminar de una velada que tiene como evento principal la pelea entre Benoit Saint Denis y Renato Moicano.

Lo sucedido con la deportista de 29 años no es nuevo en el mundo de los deportes de contacto y dan cuenta de lo que deben soportar las y los atletas para dar con el peso necesario para poder competir.

En los videos que registraron la pasada por la balanza de Ailín, se puede apreciar cómo necesito de asistencia para subirse a la pesa.

Lo más complejo es que, a pesar de todo lo que debió enfrentar para lograr la meta, aún así que se pasó por media libra del límite de las 136 que se exigen como máximo para su categoría.

Esto no le impedirá disputar el evento, pero se le hará un descuento del 20% del premio económico que llegue a recibir.

Tras la impactante escena y luego de cumplir con la obligación de pesarse, Ailín fue asistida, rehidratada y alimentada para poder recuperarse.

Además, la propia deportista compartió una imagen del momento del pesaje, con un mensaje de agradecimiento.

“Gracias tía por la fuerza que me diste hoy, la pelea es para vos”, publicó la atleta argentina.

Pesaje de Ailin Perez en UFC Paris. Esto no es saludable, esto NO es deporte, esto NO es un modelo a seguir para jóvenes, no romantizemos esto.

pic.twitter.com/fn9q86kbRS

— capi super girl (@capi_april_) September 28, 2024