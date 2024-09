Solo con su mandíbula y pies: arquera india consiguió puntaje perfecto ante chilena en París 2024

Una situación difícil de olvidar registró la pequeña arquera india y para atleta, Sheetal Devi, competidora que sorprendió al mundo al lanzar un tiro de 10 perfecto en su arco con mandíbula y pies.

De hecho, Sheetal enfrentó a la para atleta chilena, Mariana Zuñiga, quien la doblegó en los octavos de final del para tiro con arco, pero su forma de lanzar las flecha fue lo que la lanzó al estrellato.

En los citados octavos de final, cayó por 1 puntos ante Zuñiga, pero dejó en la memoria de todos un lanzamiento perfecto que ya está dando la vuelta al mundo.

Su método para lanzar sorprendió, al estar sentada en una silla, primero levantar el arco con su pierna derecha, con su hombro derecho tensa la cuerda y usar la fuerza de su mandíbula para soltar la flecha hacia el centro de la diana.

Oh wowww… hear the crowd erupt 🤯 pic.twitter.com/lX3JsM5NSu

Su templanza destaca y su historia de vida, ya que sus ‘limitaciones’ comenzaron desde muy pequeña, esto debido a un raro trastorno congénito llamado focomelia en el cual sus brazos no se desarrollaron. De familia de agricultores, desde pequeña tuvo que aprender a hacer con los pies lo que el resto hacía con las manos.

Pasó el tiempo y sus ‘limitaciones’ no la complicaron, es más, la inspiraron a salir adelante y muestra de ello fue su primera competencia internacional en 2022 donde ganó el oro en compuesto individual femenino y en dobles mixtos de los Juegos Paralímpicos Asiáticos.

Ahora llegó hasta París para comenzar a escribir su historia a nivel planetario. De hecho, en la jornada de hoy llegó a las semifinales en el arco compuesto mixto por equipos en donde cayó en su lucha por llegar a la final ante Irán.

🏹 Rakesh Kumar and Sheetal Devi loses (Shoot-off) against Team Iran in the semi final of Mixed team compound event.@Paralympics @Media_SAI #Paris2024 #Cheer4Bharat #Paralympics2024 #ParaArchery pic.twitter.com/b3SzLbE1dK

— Pradeep Raj (@ipradeepraj) September 2, 2024