El sueco Armand Duplantis ha batido por un centímetro (6,26 metros) su propio récord del mundo de salto con garrocha durante la reunión de Silesia de la Liga de Diamante, disputada en Chorzow.

Duplantis tenía fijado el tope universal en 6,25 desde la pasada final de los Juegos Olímpicos de París 2024, el pasado día 5, y en la prueba polaca lo rebasó al segundo intento.

“Siempre quiero saltar lo más alto posible y seguir esforzándome. Nunca he hecho un salto absolutamente perfecto, así que siempre siento que puedo hacerlo mejor”, indicó ‘Mondo’ tras fijar el nuevo tope universal en 6,26.

El pertiguista sueco indicó que mucha gente había acudido al estadio para verle saltar, “así que quería hacer un buen papel. Este año me he centrado en los Juegos Olímpicos, y el récord ha sido algo natural porque estaba en buena forma”, puntualizó.

Recordó así mismo, que su primer récord del mundo, el 6,17 conseguido el 8 de febrero de 2020, lo logró también en Polonia, en la pista cubierta de Torun. “Casi me resulta extraño y antinatural recibir tanto cariño y apoyo. Lo veo especialmente en Polonia”.

“La energía de este estadio mejora cada año. Tengo muy buenos recuerdos de aquí. La pista es maravillosa, las condiciones han sido perfectas y todo se ha unido para permitirme hacer esto”, finalizó.

