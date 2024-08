Salto, récord mundial y oro: así fue el impresionante paso de Armand Duplantis en los JJOO de París

En el Estadio de Francia, abarrotado de público en sus gradas, con casi 80.000 espectadores, el sueco Armand Duplantis siguió agrandando su leyenda con otro nuevo triunfo en el salto con pértiga, el segundo olímpico, además con récord del mundo (6,25 metros), tras un concurso en el que no tuvo rival.

Duplantis hace mucho tiempo que compite contra sí mismo. Competición a la que va, competición que gana. Es el mejor saltador con pértiga de la historia y, aparte de sus medallas, sus marcas lo acreditan.

Llegó a París como plusmarquista mundial con 6,24 metros, un registro que hace años parecía impensable para cualquiera y que, a día de hoy, se ve impensable para sus rivales. La prueba es que de los treinta restantes competidores en París solo cinco llegaron a los Juegos habiendo alcanzado los seis metros.

Gravity? Never heard of it. pic.twitter.com/xXTYFtwnwm

— The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024