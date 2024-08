La judoca cubana Dayle Ojeda, de 30 años, se entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia luego de desertar de Cuba desde los Juegos Olímpicos de París. La deportista busca pedir asilo político y competir por España, expresando su deseo de ser medallista mundial y olímpica. Ojeda relató su difícil huida desde París, destacando el apoyo que ha recibido en Valencia y sus motivos para no regresar a su país, dejando atrás a su familia. La judoca valora la oportunidad de crecer como atleta y agradece el respaldo que ha encontrado en España.

La judoca cubana Dayle Ojeda se entrena estos días en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia, al que ha llegado tras desertar de su país desde los Juegos Olímpicos de París.

En dicha ciudad de España, la deportista asegura que quiere pedir asilo político y competir por España, según desveló en una entrevista en la web de la Federación Valenciana de Judo.

Ojeda, de 30 años, acudió a París para ayudar en la preparación de su compatriota Idalys Ortiz. Aunque debía regresar a Cuba antes del inicio de los Juegos, no lo hizo, una decisión que asegura que le costó mucho tomar pero de la que no se arrepiente.

“Fue difícil tomar la decisión ya que nadie está preparado para dejar atrás su vida. Es duro dejar a mi familia, amigos, pareja y, sobre todo, el lugar donde uno nace sin poder decir adiós. Ni siquiera a mis compañeros. Pero, insisto, fue lo mejor y no me arrepiento porque fue la mejor decisión. Estoy segura de ello”, afirmó.

“Mi sueño no está lejos del sueño de ningún atleta. Siempre aspiramos a ser mejor cada día. Quiero poder representar a España y obtener medallas en eventos internacionales. Mi sueño es participar y ser medallista mundial y olímpica. Ese es mi sueño. Ahora es una meta. De esta forma podré agradecer de alguna manera a España y a los entrenadores que me están dando la oportunidad”, añadió.

Ojeda señaló que en París vivió “días muy difíciles” con “ansiedad” y “muchísimo miedo” y con el objetivo de tener la certeza de que era “lo correcto” y lo mejor para ella y su familia. “Es duro tener que tomar decisiones como éstas, pero convencida de que hice lo mejor”, añadió.

La judoca cubana Dayle Ojeda entrega detalles de su huida

La judoca ofreció algunos detalles de su huida y también los motivos por los que tenía claro que quería instalarse en València. Lo hizo en una entrevista con el periodista Matías Sartori, responsable de prensa de la Federación valenciana de Judo y de Media Sport Press Agency.

“Me separé del grupo y salí casi corriendo. Caminé y caminé muy nerviosa, hice algunas llamadas hasta que encontré a alguien que me ayudó y me orientó para sacar un ticket de autobús, el billete más económico de París hasta Barcelona, donde me quedé unos días, ya que mi destino sabía que era Valencia”, afirmó.

“Mis deseos y mis objetivos eran claros y el nivel de judo de Valencia es muy alto. Me hablaron muy bien del Centro de Alto Rendimiento y sabía que era probable que me ayudaran, como hicieron con el equipo ucraniano en un momento crítico e importante. También allí conozco a Ayumi Leiva, mi compañera de equipo de la selección nacional de Cuba y amiga. Sabía que también me darían su apoyo incondicional, con lo estoy eternamente agradecida”, añadió la judoca cubana.

Respecto a los motivos para no regresar dijo que “son muchísimos”. “Pero las ganas de poder mejorar como atleta y poder sentir que puedes crecer sin que te detengan o te digan que no puedes, fueron algunos de esos motivos”, explicó.

Ojeda explicó que deja en Cuba a su madre, que afirma que es mayor y le apoyó muchísimo, sus hermanos y su sobrino, entre otras personas.