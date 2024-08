Mailliard carga contra su DT y acusa abandono tras despedirse de París 2024: "No se acercó ni un día"

Este sábado en los Juegos Olímpicos de París 2024, las chilenas Karen Roco y María José Mailliard no lograron avanzar a la lucha por las medallas en la final B del canotaje C200, siendo esta última quien se acerco más a los primeros lugares tras finalizar en el puesto n°12.

Con un crono de 46.77 segundos tras rematar cuarta, la ‘Cote’ le dijo adiós a la cita parisina, lamentando su participación. “Son muchos años de preparación y duele. Me siento en un lugar que no estoy. Mi nivel era para estar en la final A”, manifestó en conversación con Chilevisión.

En ese sentido, la piragüista nacional reconoció que muchas de las rivales que la superaron no lo habían hecho nunca en competencias pasadas, lo que la deja con un mal sabor de boca.

“Son muchos años de trabajo y nada, son cosas del deporte. Uno tiene que aprender y seguir mejorando. Sé perfectamente cuál es mi nivel, de repente lo dudo, porque pasan estas cosas y digo ‘chuta, será que me lo estoy inventando’, pero no. Los tiempos hablan por sí solos, el pase fue directo a semifinales”, profundizó Mailliard.

La representante del Team Chile también aprovechó la oportunidad para criticar la anterior gestión de la Federación de Canotaje y para lanzarle duros dardos a su entrenador, el español Kiko Martín, de quien acusó abandono en plenas Olimpiadas.

“Desde que llegamos a París, no se me ha acercado ningún día ni para saber cómo estoy. Le mandé una planificación de entrenamiento, se la pedí un día, me la dio y no me he enterado más de él. Eso me ha afectado mentalmente porque es algo que no me esperaba y he salido a hacer lo que pienso que tengo que hacer, pero sin el apoyo de él”, reveló la chilena.

Además, señaló que Martín acompañó a la delegación española de canotaje durante la cita olímpica: “A última hora demostró estar al cien por ciento con España y me dejó totalmente de lado a mí”.

En cuanto al trabajo de la federación, la deportista manifestó que “afortunadamente, ahora tenemos una nueva federación que empezó hace poco, que me da la posibilidad de estar tranquila, no me están hostigando todo el tiempo y eso me tiene contenta, porque sé que voy a hacer un trabajo muy bueno de aquí a Los Ángeles“.