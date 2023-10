A un poco más de una semana para que se abra el telón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el canotaje nacional atraviesa una fuerte tormenta. Y es que, luego de las graves acusaciones de Karen Roco sobre María José Mailliard (por malos tratos y antideportividad) tras no clasificar al certamen, la respuesta de la actual campeona mundial en la prueba de mil metros C1 no se hizo esperar.

Tras confirmarse que no iba a poder representar a Chile en los Panamericanos, Roco no dudó en hacer público su enfado y responsabilizó a Mailliard de esta situación, asegurando que su compañera “remó para atrás” en la prueba de dobles para que clasificara Paola Gómez, quien sí dirá presente en Santiago 2023.

En conversación con La Tercera, la afectada explicó que al estar ya clasificada, Mailliard no hizo esfuerzos por remar como se le caracteriza en el selectivo realizado por la Federación Deportiva Nacional de Canotaje y que entregaba un boleto a la competición continental.

“Estaba clasificada y como tuvimos una pelea con María José en el Mundial, no clasificamos en el doble porque no quiso remar. Ella ya tenía asegurada su clasificación en el singles, tuvimos el selectivo y Mailliard no remó. Quedé fuera”, explicó Roco con profunda molestia.

Sin embargo, estos dichos no fueron todo, ya que la deportista nacional acusó a Mailliard de actitudes antideportivas y bullying, comportamientos que ya le valieron una suspensión por parte del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.

“Es súper antideportivo de su parte. Yo no podía ni hablar, venía tratando de llevar el bote sola. No la escuché ni respirar atrás, no le puso fuerza y a mí no me dio más el cuerpo, al final soy humana también… Ella tiene hartas demandas porque a todos los humilla y los mira para abajo. Estuvo sancionada por lo mismo. Les hace bullying a todos los deportistas y es su manera de echarlos. Es muy buena deportista, pero como persona es un fraude“, enfatizó.

Tras los dichos de Roco, desde Federación Deportiva Nacional de Canotaje instaron al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para abrir una investigación con el fin de esclarecer este grave conflicto entre las deportistas chilenos que compitieron juntas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pese a ello, el presidente de la entidad, Álvaro Torres, aseguró que “no puede emitir ningún juicio”, ya que “no hay pruebas” de lo acusado por la afectada.

“Yo fui deportista de alto rendimiento y compañero de Karen y entiendo que a veces los deportistas tenemos el afán de ganar. Para ser deportista hay que saber perder y esta vez a Karen le ha tocado y ha sido muy difícil el proceso de querer aceptarlo”, manifestó el mandamás de la federación en el citado medio.

La respuesta de María José Mailliard

La réplica de Mailliard no tardó en llegar y, en entrevista en el mismo medio en el que se originaron las duras acusaciones, La Tercera, se refirió al ataque sufrido por parte de su excompañera de competencia.

La representante del canotaje chileno en Santiago 2023 explicó, de entrada, que había optado por mantenerse en silencia y poner en el foco en lo que será su participación en los Panamericanos, sin embargo, denuncia haber recibido “amenazas de muerte” que le han obligado a hablar públicamente.

“Obviamente es algo fuerte, porque somos deportistas y el deporte no debería verse mezclado con este tipo de actitudes. Uno dice deporte y se imagina sólo cosas positivas, entonces esta situación ha llegado demasiado lejos. Creo que Karen tiene que hacerse cargo”, arrancó su defensa la deportista nacional.

Antes que todo, Mailliard valoró la investigación en curso del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y la calificó de “sumamente importante para mi tranquilidad”.

“Soy la más interesada en que todo esto se haga y se esclarezca. Estoy dispuesta a cooperar en todo lo que se me solicite. He actuado de manera transparente, he sido muy profesional, como lo he demostrado en toda mi carrera profesional. También hay que tener claro que esta investigación no es en mi contra, es por los dichos de Karen”, explicó la piragüista.

En la misma línea, Mailliard detalló el origen del conflicto y su versión respecto de lo que sucedió en el selectivo, donde se decidió clasificar a Paola Gómez por encima de Karen Roco.

“Karen no estaba clasificada. Yo era la única clasificada por haber ganado en las Copas del Mundo. Eso se había acordado porque yo entrenaba en España, porque gané en singles y porque soy la única zurda. Le gané a Karen tres veces, entonces me gané el cupo a competir en el Mundial y en los Panamericanos. El cupo del bote doble se consiguió el año pasado, yo no estaba en ese bote. Estaba Paula (Gómez) y Karen, por lo que las estaban en igualdades de condiciones para ir a Santiago 2023. Por eso se hizo el control, porque sólo hay dos cupos y yo tenía uno por estar clasificada en el singles, entonces se buscaba ver quién hacía la embarcación conmigo”, relató.

Respecto de la acusación de no remar, la deportista respondió: “No tengo afinidad con ninguna. Yo sólo quería competir con la mejor deportista y en esa competencia se demostró que el bote con Paula andaba mejor… Yo sé que ella (Karen) debe sentir mucha frustración, mucho dolor y lo entiendo como deportista. Todas queríamos participar por Chile en nuestra casa, pero tenemos que saber perder y ganar. Ella tiene que asumir que perdió. Que la Paula estaba mejor preparada que ella. Yo no tengo la facultad de dejar a alguien fuera. Hay un equipo técnico detrás de esto que fiscaliza que todo sea transparente”.

Antes de finalizar, Mailliard reveló que se reunió con la federación y con Roco para esclarecer la situación y zanjarla de la mejor manera de cara a su participación en Santiago 2023, enfatizando en que se le pidió a su excompañera de dobles que se disculpara públicamente, lo cual aún no hace.

“Ella había mandado unas disculpas escritas a la Federación, pero ahí mismo le dijeron que esas no eran disculpas públicas. Que tenía que dirigirse a los mismos medios en donde hizo sus descargos, decir que faltó a la verdad y pedir disculpas a las personas que dañó”, cerró.