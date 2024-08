Yasmani Acosta recordó episodio de xenofobia en sus primeros años en Chile: trabajaba como guardia

Yasmani Acosta entró recientemente en la puerta grande del deporte chileno al alcanzar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El deportista nacional se subió al podio en la categoría 130 kilos de la lucha grecorromana, luego de alcanzar la final y perder la definición ante el ‘imbatible’ cubano Mijaín López.

Al momento de relatar su gesta en la cita de los cinco anillos, Acosta también se dio tiempo de recordar sus primeras vivencias en Chile y puso énfasis en un episodio de xenofobia.

El nacido en Cuba, de 36 años, señaló que cuando llegó a Chile “no sabía nada“, por lo que trabajar como guardia de seguridad le ayudó mucho en la adaptación y para generar ingresos.

Y en ese trabajo sufrió un acto de xenofobia de un chileno, específicamente en una discoteca.

“En una discoteca estaba trabajando, saqué a una persona (…) esta persona, estaba como bien crecida y me dijo ‘negro culiao‘”, dijo en diálogo con T13.

“Yo me quedé como ‘está bien’, pero igual me dolió“, agregó.

Además, Yasmani contó que “me decía ‘peleemos, peleemos’ y por dentro me decía ‘si tú ni siquiera me conoces. Si peleamos no vas a durar 5 segundos‘. Lo que hice fue seguirle el juego, pero al final lo dejé con otro compañero porque no quería seguir encarándolo“.

Para cerrar, el medallista olímpico reflexionó y apuntó que “es duro, hay personas que vienen a aportar y otras que vienen a hacer daño. Se genera un poco de xenofobia… es difícil. Si se puede hacer un buen filtro, donde uno pueda investigar bien a las personas que ingresan al país, para que no entre cualquiera, yo creo que sería bueno“.