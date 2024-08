La reconocida atleta chilena de origen haitiano, Berdine Castillo, rememoró la polémica surgida durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde fue excluida del relevo 4x400 junto a Poulette Cardoch, denunciando insultos racistas y clasistas, presuntamente por Ximena Restrepo. En el programa "Podemos Hablar de CHV", Berdine reveló la discriminación sufrida, criticando la absolución de los acusados por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. La deportista también compartió detalles de su niñez en un hogar de menores en Haití antes de ser adoptada en Chile, destacando el rol de su familia adoptiva. A pesar de no haber sufrido discriminación a su llegada al país, Berdine enfrentó críticas al destacarse en el atletismo representando a Chile.

Berdine Castillo, reconocida atleta chilena de origen haitiano, rememoró la gran polémica del atletismo durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La polémica nació en noviembre pasado cuando Castillo y Poulette Cardoch fueron excluidas del relevo 4×400 en el histórico evento en suelo nacional. La oriunda de Puerto Príncipe denunció haber sido objeto de insultos de carácter racista y clasista, y que Ximena Restrepo presionó para su salida del equipo.

La destacada velocista recordó lo ocurrido durante su participación en el programa Podemos Hablar de CHV, que será emitido hoy viernes desde las 22:30 horas.

“Hubo gritos, que no admiten, y me dicen que esta negra no puede correr”, manifestó Berdine, quien dio a entender una abierta discriminación por parte de la madre de la velocista Martina Weil.

Además, Castillo se refirió al proceso llevado a cabo por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) que acabó en abril con los acusados, la vicepresidenta de World Athletics Ximena Restrepo y el entrenador Marcelo Gajardo, siendo absueltos de todos los cargos.

“No nos dejaron declarar, fue un despelote, una farsa… no nos dejaron hablar“, expresó Berdine en relación con la resolución y posterior absolución de la exvelocista colombiana, medallista en Barcelona 1992, y el coach de la 4×400.

Por otro lado, la deportista de 24 años recordó cómo fue su niñez en un hogar de menores en Puerto Príncipe antes de la adopción por parte de Mario Castillo, suboficial de la Fuerza Aérea enviado en misión de paz en el año 2005.

“Me acuerdo cuando todos ellos llegaban de la Fuerza Área y nosotros los mirábamos como unos héroes que estaban ayudando al hogar”, expreso la atleta y agregó que “era muy lindo como nos trataban“.

Además, Castillo admitió que no le interesa conocer a sus padres biológicos, ya que su familia es quien la crio acá en Chile.

Por último, en relación con si sufrió discriminación en su llegada al país, lo niega rotundamente. No fue hasta que empezó a competir por Chile que recibió sus primeras críticas.

“Cuando me empezó a ir bien en atletismo empezaron a salir entrevistas mías, entonces cuando salía alguna nota en algún medio había mucha gente comentando como ‘no me representa… que corra por su país’“, cerró.