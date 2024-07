Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El chileno Vicente Soto, originario de Concepción, ha sido reconocido como el mejor jugador de pádel del mundo en la categoría Sub 14 por la Federación Internacional de Pádel, logrando siete títulos en Europa este año. A pesar de sus logros, no fue convocado por la selección nacional de Chile para el Panamericano de Menores, lo que ha despertado interés de España en reclutarlo. Aunque Soto reside en Europa y ha sido considerado para las preselecciones de Madrid, la Federación de Pádel de Chile no lo incluyó en la convocatoria. La exclusión se debe a una modificación en las bases de la Fepachi que ahora solo aplica a jugadores que residen en Chile, lo que impide a Vicente representar a su país en competencias internacionales, a pesar de ser el número uno de su categoría y cumplir con los requisitos previos.