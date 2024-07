El próximo 25 de julio Francisco Aguirre lo tiene más que marcado en su calendario. Ese día el nadador de aguas abiertas, y arquitecto de profesión, tendrá uno de sus mayores desafíos en su vida deportiva: rodear la Isla Manhattan, en Estados Unidos, en el inicio de su intento por lograr la denominada ‘Triple Corona’.

A sus 44 años, Aguirre quiere seguir haciendo historia en su disciplina. Antes lo hizo en el escritorio, consiguiendo que se inscribiera oficialmente la ‘Travesía Chile’, una serie de tres tramos que nace y espera recibir a los mejores exponentes del mundo.

Mientras continúa con su preparación física y mental para su viaje a suelo norteamericano, Aguirre se da un tiempo para atender las consultas de BioBioChile. No esconde su ilusión. Quiere llevar la bandera chilena a lo más alto, como lo hizo en su momento Bárbara Hernández, la ‘Sirena de Hielo’. “Lo de ella de los siete Martes fue increíble, espectacular”, dice.

Los orígenes en las aguas: un ‘tarde’ comienzo

Al contrario de la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, Aguirre empezó a edad tardía su inclusión en el deporte. Lo admite con orgullo y alegría. Un ejemplo de que cuando hay ganas, se puede.

Porque, además su comienzo con edad ya avanzada, el arquitecto también comparte los tiempos de su pasión con los de su trabajo y familia.

– ¿Cómo es el día a día de Francisco Aguirre?

La verdad que tengo 44 años y bajando ya, 20 años o un poco más, he estado siempre metido en el sector desarrollo inmobiliario, básicamente eso como en términos en general desde el punto de vista de laboral mío. Soy arquitecto. Tengo la oficina y hoy día estoy haciendo negocio inmobiliario en Miami y Orlando, en Estados Unidos.

– Y entonces ¿De dónde nace toda esta pasión por el deporte?

Yo las piscinas de natación, las conocí ya estando en la universidad, donde como parte de mis estudios tomé ramos de natación y te diría que ahí partió todo esto con la natación.

– ¿Y en lo estrictamente deportivo?

Con la natación como deporte, o sea, ya mayor con 20 años. Empecé con la piscina y de poco empezaron a salir actividades de aguas abiertas. Salidas por aquí por acá, y la verdad que eso me me gustó mucho.

– Se puede decir que fue un amor a primera vista

Me llamó al tiro mucho la atención las aguas abiertas y empezó una carrera entre comillas. O sea, empecé a meterme en el circuito, a contactarme con amigos que están haciendo también aguas abiertas.

La triple Corona: el desafío mayor y más cercano

Aguirre en estos días solo tiene en mente conseguir la Triple Corona. En específico, es una travesía que comprende concretar tres circuitos exigentes. Probablemente, los más complicados en la actualidad.

El detalle de la expedición son 48.5 kilómetros al rededor de la Isla Manhattan, en Estados Unidos; 33.7 kilómetros del Canal de La Mancha en Inglaterra/Frnacia y 32.5 kilómetros del Canal de Catalina estadounidense.

– Ahora vas a EEUU para iniciar tu intento de la Triple Corona

Voy ahora a Nueva York porque en el fondo voy por mi primer gran desafío que comprende lo que es la Triple Corona de natación, que un reconocimiento que entrega la World Open Water Swimming Association, que es la más importante del nivel internacional de agua abierta.

– ¿Qué significa para ti esta experiencia?

Es un enorme enorme desafío. Son 48.5 km en nado y en el fondo uno hace la circunvalación de la isla de Manhattan que ahí se separa, y uno toma el Harlem River, y luego bajas por el Hudson que parece que es muy bonito. Es muy interesante y también se crea un efecto que uno nada a favor, por lo menos en el río más importante que el Hudson, a favor de la corriente, entonces será con mayor velocidad en ese tramo. Sin embargo, el tiempo debería estar entre las 8 o las 10 horas.

– ¿Y cómo lo haces para preparar una competencia tan extenuante? ¿Cómo se entrena para algo así, casi diez horas de nado?

Sí, hay un programa bien intenso de natación, donde hay que trabajar velocidad y bajar la fuerza también, pero también mucho volumen, mucho. Y además de todo está la preparación física en el gimnasio con pesas y todo tipo de actividades para prevenir y para preparar el fondo del cuerpo. Eso me gusta a mí, hacer tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes yo hago la preparación física.

– Algún otro ‘secreto’ para cumplir

Además cuando uno está en periodos de carga y cuando está bien exigente, por lo menos hacerse una vez a la semana un masaje, eso también es clave. Tratarse el hombro, los brazos, ayuda mucho un buen masaje en eso, de todas maneras. También te puedo complementar en el caso mío, como estoy preparando esta triple corona, en este caso yo no espero que la temperatura del agua esté muy fría (Manhattan). Entre 20 y 22 grados según lo que he estado viendo y dicen que es bastante agradable, razonable. Pero lo que se viene en septiembre que es Catalina y luego la Mancha, sí, ahí si hace frío, así que nos metemos en agua bastante fría con baños de hielo de 30 a 40 minutos para también ir preparando eso.

– Y a todo esto: ¿Qué dice tu familia, tus amigos de este desafío que parece hasta peligroso?

La verdad que en ese sentido, esto ha sido y está siendo un proceso, con las cosas que he ido haciendo y que he ido logrando hasta ahora, que en su momento también tuvieron ese como carácter de riesgo para cuerpo y la mente. Estamos hasta ahora intentando, poniéndole todo el corazón y no sabemos qué va a resultar. Estoy como bien concentrado y debería salir todo todo bien, pero todos me están apoyando, o sea en su interior creen que me la puedo, así que me apoyan.

La travesía Chile: un logro para la historia

Desde afuera de las aguas Francisco Aguirre también quiere sumar para el crecimiento de la disciplina. Ya lo hizo logrando inscribir la travesía Chile, con circuitos que ahora son parte del ‘mapa mundial’ desde este 2024 para los nadadores de todo el planeta.

“Yo lo único que yo quiero vivir es darle un poco más de visibilidad a la natación en Chile”, reconoce.

– Fue por eso que hiciste el proceso de inscribir la travesía chilena. ¿Cómo nace esa idea?

En este camino por la Triple Corona me topé con el australiano Ross Youngman. El ya ha hecho estas cosas importantes y Ross hoy en día es mi coach y me está preparando para ir a Catalina, Nueva York y La Mancha. Con él hicimos dos lados este año en febrero, uno fue desde Playa La Boca en Concón hasta Viña del Mar, la Caleta Abarca. Un recorrido de 15 km agua abierta, digamos. Y bueno, resultó exitoso, todo bien, lo hicimos, nos demoramos 5 horas 56 e hicimos todo el proceso que exige la Federación de Nadadores de Maratón (MSF), presentamos la documentación y lo aprobaron. Quedó inscrito como una oficial dentro del circuito internacional de nados federados.

– ¿Qué significa esto en pocas palabras?

Básicamente, que cualquier persona del mundo que hoy en día escoja nados para hacer en cualquier parte del mundo le van a aparecer este nado y el otro que inscribimos, que va de Pucón a Villarrica en el lago.

– Me imagino que es una alegría especial para ti que hayan sido consideradas oficiales

Lo hicimos con ambos, y las dos ya son oficiales y en Chile no teníamos eso. Entonces esto ya es un gran primer pasado de legado, algo que se va dejando para ir teniendo teniendo cosas, digamos atractivas porque un nadador experimentado de larga distancia internacional cuando elige sus próximos destinos es muy importante que esté reconocido y forme parte de la Federación. Se te van juntando como títulos, por lo que potencialmente podrían llegar más nadadores de agua abierta acá en nuestro país.

– Contento de ir dejando un legado.

Sí. Y la otra buena noticia es que este estamos organizando y ya está en desarrollo oficial, digamos que las dos carreras que hicimos. La de Villarrica va a ser carrera oficial el 18 de enero del 2025. Eso ya está agendado y viene gente de Estados Unidos, de Australia y de Alemania, además de algunos nadadores chilenos. Y estamos en esa versión de los 15 km que comenté que hicimos. Después iremos el 25 de Pucón a Villarrica, y la idea de ahí es ir a un tercero nado, en el Río Toltén, de 20 kilómetros, y nuestra intención es inscribirlo y dejar esta trilogía de Chile en el circuito. La verdad que hay con una buena ilusión y creo que se está empezando a activar algo respecto a este deporte que está un poco un poco olvidado, o poco descubierto, yo creo que está empezando a tener un poco más de exposición lo que es lo que me parece súper bueno. Lo que hizo Bárbara Hernández de completar los Siete Mares, algo fenomenal, ayuda y contribuye mucho. Le da más visibilidad a la comunidad. Me alegra.

– ¿Qué mensaje te gustaría dejar a la sociedad en general? ¿Alguna invitación?

Invito en verdad toda la gente que se anime. A que se anime a meterse al agua, en la medida de lo que puedas, ya sea una piscina, una playa, un lago, lo que le acomoda más. Pero que se acerquen a nadar, que le pierdan el miedo. Esto es un deporte que es para cualquiera. Yo a pesar de estar luchando por un desafío súper grande soy una persona común y corriente, que me estoy en el fondo enfocando en algo que me propuse y que cualquiera puede lograr lo que se vaya proponiendo. Implica ordenarse un poquitito, pero ese disfrute de estar en el agua, de poder nadar, de poder botar todas las tensiones que uno tiene y luchar por algún sueño me parece que es súper bonito. Lo recomiendo.