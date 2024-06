El exatleta Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100, 200 y 4×100 metros, se ha roto el tendón de Aquiles de su pierna derecha.

El jamaicano se lesionó durante el partido benéfico Soccer Aid, que recauda fondos para UNICEF, disputado este domingo en el estadio londinense de Stamford Bridge.

Bolt informó del percance a través de sus redes sociales, en las que aparece en una fotografía en el vestuario con la pierna derecha inmovilizada con dos muletas.

“Aquiles roto, pero somos guerreros”, escribió el jamaicano de 37 años.

El hombre más rápido del mundo, que tiene unas marcas de 9.58 en los 100 y 19.19 en los 200 metros, ambas registradas en Berlín, estaba jugando con el equipo de Unicef ante un conjunto de antiguas glorias inglesas y se lastimó al intentar evitar la internada de Jermain Defoe.

Bolt, retirado del atletismo en 2022 y un gran amante del fútbol (incluso llegó a probar con el Central Coast Mariners australiano en 2018), quedó tendido en el césped, fue atendido por los médicos y tuvo que se retirado en camilla.

Usain Bolt is STRETCHERED OFF at Soccer Aid 😢🏥 pic.twitter.com/M9JlIBLN2Z

Raptured Achilles but done know we a warrior 💪🏿 pic.twitter.com/vKYtHqOFTj

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) June 9, 2024