El nombre de la española Laura García-Caro está dando qué hablar en el mundo DEÑ deporte, luego de su actuación en la Marcha del Campeonato Europeo de Atletismo que se disputa en Roma.

La deportista, sin embargo, no batió algún récord o ganó alguna competencia, sino que perdió una medalla que parecía en su poder por celebrar antes de tiempo.

De acuerdo a AS, la española iba por detrás de las italianas Palmisano y Trapletti en los últimos metros de la carrera.

Según relató la propia atleta hispana minutos después, miró hacia atrás y vio muy lejos a la ucraniana Lyudmyla Olyanovska.

Por lo anterior, Laura García-Caro sacó su bandera, aligeró su ritmo y empezó a celebrar con un puño en alto su medalla de bronce.

Sin embargo, cuando otra vez quiso ver dónde venía Olyanovska, ya era muy tarde: la ucraniana estaba a su lado y a punto de superarla.

Finalmente, fue bronce para Lyudmyla, quien se subió al podio de la Marcha en el Campeonato Europeo de Atletismo junto a las italianas Palmisano y Trapletti.

“A falta de 100 metros he mirado hacia atrás y he visto que le sacaba 40 o 50, y pensaba que no me pillaba. Estoy muy decepcionada por lo que ha ocurrido, pensaba que lo tenía pero me ha pillado”, comentó García-Caro al citado medio.