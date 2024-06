Revuelo ha causado las imágenes que dejó el peleador de la UFC, uno de los mejores en el peso ligero, Arman Tsarukyan de 27 años, luego de posar junto a un caimán al que asesinó con sus “propias manos”.

Resulta que el armenio estaba de vacaciones en Florida, Estados Unidos, momento en que fue de pesca junto a uno de sus amigos. Acto seguido, detectaron al caimán de unos 30 kilos y Arman no encontró nada mejor que matar el animal, una especie considerada como una “plaga” en esas latitudes según diversos medios norteamericanos.

El hecho lo detalló el propio luchador, quien reconoció que “lo atrapé, lo saqué del río, lo estrangulé con mis propias manos y me lo puse en la espalda… Todo lo hice con licencia”.

“Colocamos un anzuelo de pesca en el río, y mi amigo y yo tuvimos que tirar de él”, indicó.

Posteriormente, fue consultado por los medios locales si se sentía mal al haber realizado dicha maniobra que acabó con la vida del reptil, a lo que contestó: “Otro animal me daría pena, pero un caimán no. Los caimanes se comen a las personas”.

Más tarde, comentó que tras el botín conseguido en los lagos de Florida, iba a mandar a elaborar unas botas con la piel gruesa del animal.

Una acción e imágenes que han causado revuelo en el Estados Unidos, ya que a pesar de que los caimanes son vistos como una plaga en esos sectores del país, la forma en la que Arman Tsarukyan exhibió la muerte del reptil es lo que causa rechazo.

Arman Tsarukyan tells a wild story about using a “rear naked choke” when hunting alligators in Florida.

The ending to the story is worth the watch 😂

Ariel: What do you do with the alligator afterwards?

Arman: Boots…I’m going to wear them for my title fight. @ArmanUfc /… pic.twitter.com/sNmrafRUb3

— AFeldmanMMA (@afeldMMA) June 5, 2024