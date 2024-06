Uno de los peleadores más mediáticos del mundo de la UFC es Conor McGregor, irlandés de 35 años que se había alejado un tiempo de los combates para incursionar en la TV (con programas ligados al deporte de contacto y tras aparecer en una película con el actor Jake Gyllenhaal).

Lo cierto es que su retorno a la competición causó revuelo en el mundo entero y más después de pactar su combate de regreso ante Michael Chandler, la cual sigue programada para el 29 de junio en el Mobile Arena de Las Vegas en UFC 303.

Sin embargo, todo ha dado un vuelco en las últimas horas, luego de que la dirigencia de la UFC cancelara abruptamente una conferencia de prensa del peleador irlandés a solo 12 horas de realizarse en Dublín.

En dicha instancia, ambos contrincantes tendrían su primer cara a cara antes de la pelea, pero ahora, dicho espectáculo no podrá ser.

En un escueto comunicado emitido por UFC se revela que “queridos fans, la rueda de prensa de UFC 303 prevista para el 3 de junio en Dublín (Irlanda) en el 3Arena se ha pospuesto hasta nuevo aviso”.

Dear UFC Fans–

The #UFC303 press conference scheduled for Monday June 3rd in Dublin, Ireland at 3Arena has been postponed until further notice. We sincerely apologize to all the fans who were planning to attend. When we have further information on a new date and time, we will… pic.twitter.com/nIXRIZl5pv

— UFC (@ufc) June 3, 2024