Cristiano Ronaldo y Conor McGregor acapararon todas las miradas en la gran noche de boxeo celebrada en el Kingdom Arena de Riad en Arabia Saudita, evento en donde se enfrentaron diversos púgiles de nivel internacional como Anthony Joshua y Deontay Wilder, entre otros.

Ambas celebridades, una del fútbol mundial y el otro de la MMA, ingresaron juntos al recinto y se sentaron uno al lado del otro en compañía de Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudita, quedando en el medio CR7, quien vivió un verdadero momento incómodo junto a las dos eminencias invitadas al evento.

Y es que, tal y como se aprecia en las imágenes, el irlandés – a la derecha de Cristiano, entabló una larga conversación con el representante saudí – ubicado a la izquierda del portugués- quedando CR7 en tierra de nadie mientras el combate seguía su curso.

La cara de Ronaldo, tenso con la mirada al frente, era un verdadero poema. Tanto, que las redes sociales no tardaron en hacerse eco rápidamente antes incluso de otro momento que elevó la incomodidad de Cristiano algo más.

Tras la conversación con el representante saudí, el irlandés miró a Cristiano Ronaldo y comparó relojes con la megaestrella del fútbol mundial, a quien no le quedó otra que sonreír para romper la tensión.

La velada finalizó con la victoria de Anthony Joshua sobre Otto Wallin, pero el momento que sellaron ambos deportistas al borde del ring fue lo más épico y que se ha vuelto viral en las redes sociales.

