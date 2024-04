El luchador iraní Ali Heibati protagonizó uno de los mayores escándalos deportivos del fin de semana, tras agredir en pleno ring a una mujer.

Heibati le pegó una patada en la cadera a una modelo que exhibía los carteles con los rounds.

La agresión provocó que un grupo no menor de hinchas tomaran ‘venganza’ al final de su combate, dándole una paliza grupal.

Tras la polémica, Heibati se juntó con la agredida y decidió grabar un video disculpándose, para compartirlo públicamente.

La absurda explicación del luchador: “Yo solo quería salir a luchar”

“Hola a todos. Esta es María. No actué bien con ella. La razón fue que antes de la pelea de MMA hubo un montón de peleas a puñetazos. En la jaula me quedé allí y sólo quería salir a luchar”, empieza diciendo Heibati en imágenes, consigna Telecinco de España.

“Yo estaba tenso y, como la mayoría entiende, en la lucha florecen las emociones, por lo que antes de la pelea actué mal con María”, intentó justificar.

En la misma línea, el deportista especificó que “quiero disculparme públicamente con ella. Soy un hombre casado, así que respeto el género femenino”, agregando que “ella estaba haciendo su trabajo y yo, después de la pelea, tampoco admití mi culpa, porque también me golpearon en la cabeza”.

“Por eso, quiero decirle a María que lo siento. Si me perdonas, te estaré muy agradecido, ya que respeto a las mujeres y no quiero que me guardes rencor”, cerró el iraní, ante una incómoda modelo que solo se limitó a decir “gracias”.