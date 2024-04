Un escándalo impresionante que desató una paliza. El luchador iraní Ali Heibati, desató descontrol en el marco de un evento de Artes Marciales Mixtas.

En el contexto de la HFC, liga rusa de la disciplina, Heibati golpeó sobre el ring a la mujer que presentaba los carteles de los rounds.

El iraní, sin justificación alguna, le pegó una patada a la modelo tras recorrer los rincones del hexágono, consigna La Vanguardia.

El hecho sorprendió a todos los presentes. Sin embargo, como venía el combate, el repudio se expresó solo con gritos e insultos.

El tema es que, una vez terminada la pelea, que perdió, Heibati fue ‘castigado’ por un número no menor de hinchas que estaban en la cita.

Una masa de al menos 20 personas se abalanzó sobre él y le dieron una verdadera paliza. Hasta una silla fue utilizada para agredirlo.

Por si fuera poco, Ali Heibati fue suspendido de por vida de la competición. Una jornada negra que seguramente no olvidará.

🇷🇺 Russian MMA league HFC disqualified the Iranian fighter Ali Heibati for life for kicking a ring girl and later inciting fights!

The entire salary for the fight will go to the injured girl pic.twitter.com/VVYGmDDFzd

— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 21, 2024