No escondió su molestia y emitió sus cuestionamientos. Sebastián Buré, abogado de las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch en el caso contra Ximena Restrepo, lamentó y criticó la decisión del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) en favor de la exdeportista colombiana por la polémica de la posta 4×400 en los Juegos Panamericanos 2023.

Recordemos que CNAD decidió de manera unánime absolver a Restrepo y el entrenador Marcelo Gajardo de las denuncias realizadas por Castillo y Cardoch, quienes habían acusado malos tratos, y actos racistas y discriminatorios, en una audiencia que duró doce horas el último fin de semana.

El proceso, y la derrota, no dejó indiferente a Buré. Sobre todo porque, a su juicio, hubo anomalías que pudieron haber repercutido en el resultado.

“Lo primero que hay que decir es que el presidente del CNAD, el señor Eduardo Arévalo, no es abogado, y él tomó el 95% de las alegaciones sin consultar, sin conocer el Código Procesal Penal y otros textos”, expresó en diálogo con El Mercurio.

“Entonces, una persona que no es abogado, no sé cómo puede tener la idoneidad técnica para resolver esas alegaciones“, complementó.

Estas situaciones han provocado que Buré, incluso, ya esté pensando en opciones para que el juicio no sea válido. “Hay caminos para anular el fallo por falta de garantías”, aseguró.

“Puede ser la justicia ordinaria por la Ley Zamudio, e incluso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación y maltrato. También hay instancias en la World Athletics. la Unidad de Integridad y hasta el TAS. La decisión es de las víctimas, ellas deben definir si quieren seguir o no”, agregó.

El jurista, además, tuvo palabras para su supuesto error que dejó sin declarar a las atletas ante los jueces: “No hay norma alguna, ni en el reglamento del CNAD ni en ninguna otra parte, que obligue a presentar la minuta de declaración. Aun así, la presenté anunciando que iban a declarar todos los denunciantes, pero el señor Arévalo dijo que no estaban con nombre y apellidos”.

“Esto es muy descabellado porque sí pudieron declarar Restrepo y Gajardo, y ellos no enviaron minuta. Su defensa no la envío y a mí no me dejaron que declararan mis defendidos”, concluyó.