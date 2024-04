Luego de reconocer -a sólo horas del juicio en su contra- que se dejó “llevar por las emociones” en la antesala de la prueba 4×400 en Santiago 2023, Ximena Restrepo se prepara para la audiencia de este viernes a las 16:00 horas tras ser denunciada por malos tratos y discriminación en contra de Berdine Castillo y Poulette Cardoch.

Justamente, el entrenador de esta última atleta, Juan Pablo Raveau, alzó la voz respecto de las últimas declaraciones de la vicepresidenta de World Athletics y madre de Martin Weil, enfatizando en la poca credibilidad de sus palabras.

Y es que, además de criticar la decisión del DT del equipo en los Juegos Panamericanos, Marcelo Gajardo, y recalcar que “según el cronómetro, las cuatro titulares estaban clarísimas”, el preparador dio detalles de la actitud de Restrepo en aquel momento.

“Ella trató de imponer un cambio de atleta. Y no habló fuerte, sino que gritó. Ella acostumbra a imponerse, quizás la gente le tiene un poco de temor por su manera de hablar, por su personalidad y por su cargo internacional”, reveló Raveau.

Respecto de los últimos dichos de Restrepo, reconociendo que actuó mal, el entrenador de Cardoch no tuvo dudas: “No sé si valoro su actitud. Ella sabe que en la audiencia habrá declaraciones de gente externa que va a contar que gritó, entonces no tiene más alternativas que reconocer lo que ocurrió”.

“Debió decirlo en un principio, porque cuando salió la primera sanción, que sólo le significaba pedir disculpas, no la aceptó, y ahora está dispuesta a hacerlo. No sé, no le creo mucho, quizás está hablando por miedo a una sanción”, cerró.