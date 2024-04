La fiesta multideportiva de Santiago 2023 y las grandes hazañas y medallas conseguida por la rama atlética femenina del Team Chile se ha visto muy empañada por las polémica entre una leyenda de la disciplina, Ximena Restrepo, con las deportistas nacionales Berdine Castillo y Poulette Cardoch.

Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta del atletismo mundial, fue acusada por el dúo nacional de presionar e intentar sacarlas de la competencia 4×400, en momentos previos a la competencia, además de -aseguran- cometer actos considerados discriminatorios y racistas.

Esto desató un verdadero caos de declaraciones cruzadas entre los diferentes entes deportivos y las propias protagonistas en un caso que a más de cinco meses aún no concluye, pero se acercan horas cruciales.

La audiencia clave

Tras lo sucedido, Berdine y Cardoch comenzaron un litigio que tendrá su desenlace este viernes 12 de abril, donde las demandantes conocerán la resolución a sus peticiones y denuncias.

De hecho, hace algunos días se conoció que la madre de Weil intentó convencer a Poulette Cardoch de buscar un ‘acuerdo’, según dijo la propia atleta en conversación con La Tercera.

En específico, Cardoch detalló que se encontró a la exatleta en el marco de Challenger Grand Prix disputado en el Parque Estadio Nacional, y que ésta intentó ‘presionarla’ para zanjar la polémica.

En sus declaraciones, Cardoch reveló que “me preguntó si realmente lo que yo quería era llegar a juicio, si quería ir, estar ahí ante jueces, que me preguntaran y que me interrogaran”.

“Me dijo que estaba en nuestras manos poder cerrarlo, no llegar a juicio y que esto no siga siendo más polémico, que no se siga manchando al deporte y al atletismo. Respondí que esto, lamentablemente, ya se había ensuciado”, indicó.

La postura de Cardoch y Castillo

Las palabras de Restrepo no amilanaron el sentir de Cardoch, quien asegura que desea llegar hasta las últimas consecuencias.

“Para mí lo correcto es seguir con este proceso y llegar a una sanción. Para nosotras no hay posibilidad de conciliación en todo esto”, expresó al medio antes citado.

Berdine Castillo, en tanto, se cuadró con la postura de su compañera. Así lo dejó en evidencia en declaraciones a El Mercurio, donde remarcó que “honestamente digo que, de mi parte, no quiero una conciliación“.

“Quiero que haya realmente un cambio. Esperemos que haya algún castigo”, no se logra ver un camino para una mediación, siendo para las demandantes una sanción la única opción, complementó.

La defensa de Ximena Restrepo

La postura de las deportistas complican a Restrepo, la principal apuntada en este caso debido a su condición de leyenda de esta disciplina y dirigente a nivel planetario.

En las últimas horas, de hecho, se pudo ver a una Ximena Restrepo conciliadora y hasta realizando un mea culpa por lo acontecido.

“Yo no fui ni discriminadora, ni racista, ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada”, afirmó a Radio Agricultura.

“Reconozco que, debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente”, confesó.

Por último enfatizó que “yo sé que Berdine se pudo haber sentido atacada, se sintió ofendida, se sintió discriminada, pero esto es un malentendido”.

Los dos caminos

BioBioChile intentó contactar al presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, Eduardo Arévalo, pero no hubo respuesta.

No obstante, es importante especificar que existen dos caminos que puede tomar el juicio contra Ximena Restrepo.

Por un lado está el caso de que no exista conciliación, lo que provocará que en la misma jornada se tomen las declaraciones y se dicte el veredicto.

En caso de ser culpables, el Tribunal tendrá un plazo de 10 días hábiles para dar a conocer su veredicto.

Mientras que por otra parte, si se llega a un acuerdo y conciliación, no se tomarán declaraciones y el caso se cerrará.

De esta forma, este viernes 12 de abril es un día crucial pues podría llegar a su fin el caso que ha empañado la gesta realizada por el atletismo femenino en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.