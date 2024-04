El próximo viernes, se llevará a cabo la audiencia del juicio contra Ximena Restrepo -madre de la atleta Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics- y del entrenador Marcelo Gajardo, luego de la denuncia de discriminación y malos tratos en pleno transcurso de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en contra de Poulette Cardoch y Berdine Castillo.

A menos de una semana de la cita judicial, el abogado defensor de ambos acusados, Carlos Castro, conversó con La Tercera y se refirió a qué espera en esta audiencia de un proceso que se ha prolongado por más de cinco meses.

Por medio del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), el profesional asegura que aún mantienen la idea de llegar a un acuerdo conciliador entre ambas partes -con disculpas públicas si así se requiere-, previo al juicio. Sin embargo, también señala que si dicha medida no es posible, será implacable en la petición de pruebas que demuestren todas las acusaciones en contra de Restrepo y Gajardo.

“Si el cuestionamiento es no haber sido seleccionada, hay una mala interpretación desde nuestro punto de vista de lo que son los procesos de elección y de lo que se entiende de una denuncia por el Decreto 22. Los procesos de selección en el ámbito deportivo nunca pueden ser motivo para sustentar una discriminación“, comenzó explicando Castro.

Respecto de los insultos racistas que se le acusan a Restrepo contra la atleta nacional de origen haitiano, el abogado precisó: “No basta con que uno diga que me sentí discriminado o agredido. Es un tema de pruebas, entonces, entiendo que ellos tendrán las pruebas para rendir en este juicio. Yo no veo que exista, por lo menos en los antecedentes que se han logrado reunir. He conversado con testigos presenciales que estuvieron en la cancha y que han señalado en la investigación que nunca se insultó a nadie”.

Además, le quitó la responsabilidad a Restrepo sobre su poder en la elección de atletas para la prueba de relevos y cuestionó la versión de Castillo, apuntando a que muchas acusaciones deben ser correctamente acreditadas.

“Ella dice: ‘me sentí discriminada’, pero ¿por qué? ¿Porque no la seleccionaron o porque alguien le hizo una imputación? Ximena no participó en ninguna selección y si el entrenador hizo un proceso de elección está dentro de sus facultades. Le recuerdo que había horarios para inscribir las postas. Si tú contratas a un seleccionador nacional, él está absolutamente facultado para decir quién participa y quién no, ese es su trabajo”, recalcó.

Por último, Castro evitó referirse a la sanción del Comité de Ética contra Restrepo y Gajardo, pero que será planteada en la audiencia del CNAD.