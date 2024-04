Aranza Villalón vive días de incertidumbre. Tras lucirse en el Panamericano específico de pista, en Carson, California, la ciclista retornó y se prepara para jornadas que pueden ser trascendentales para su futuro deportivo… aunque abajo de una bicicleta.

Resulta que se espera para los próximos días la determinación de la Corte Suprema, respecto a una acción legal de la Federación de Ciclismo contra un fallo que había favorecido a Villalón en la Corte de Apelaciones y que la acercaba a la prueba de fondo de los venideros Juegos Olímpicos de París.

La deportista había solicitado la anulación del selectivo propuesto por la dirigencia ‘pedalera’ para el cupo país ganado para París 2024. ¿La razón? A juicio de Villalón, y basado en el reglamento de la UCI, el boleto ya era suyo por ser la que más puntos sumó a lo largo de la temporada.

La Federación, eso sí, en una circular a fines de diciembre de 2023, incluyó un nuevo criterio -con el año deportivo ya terminado-, donde el pasaje a los JJOO quedaba vacante si la diferencia era menor a 10 unidades.

La Corte de Apelaciones, en su fallo, apuntó que la decisión de la Federación “resulta no tener justificación ni fundamento alguno”, principalmente al considerar “arbitrario” el cambio de criterios técnicos de clasificación.

“Carecen de justificación, ya que ignora el mejor resultado deportivo obtenido por la recurrente durante el periodo de clasificación. Además, se afecta la garantía de la igualdad ante la ley, pues por motivos que se desconocen se alteran los parámetros objetivos”, agregaron.

Pese a esto, la Federación recurrió nuevamente a la justicia. Fue a la Corte Suprema para que el fallo de Apelaciones, que ordenaba dejar sin efecto la definición -programada para el Panamericano de Sao Paulo de mayo próximo- y apegarse al reglamento UCI, quede en el olvido.

“Yo estoy a la espera. Gané el fallo y ahí la Federación apeló, está ahora con la Corte Suprema y esta semana daría la resolución final, me dijo mi abogado. Estoy a la espera de eso”, admitió Aranza a BioBioChile.

“Tengo que agradecer mucho al apoyo de mi familia, a mi entrenador que también es mi pareja, a mis auspiciadores, que me respaldan cien por ciento y me ayudan a no perder el foco, a mantenerme concentrada en cada competencia que voy. De esa manera me mantengo”, agregó.

Sobre lo mismo, Villalón admitió que “claramente es muy duro para cualquier deportista estar en incertidumbre, pero también es vital el círculo de personas que te rodea, y es lo más valioso que tengo hoy día”.

Aranza Villalón y una gesta histórica en EEUU

Mientras continúa la tensa espera, Villalón también saca pecho por sus logros obtenidos recientemente en suelo estadounidense. “Estoy muy contenta realmente por mi participación”, detalla.

Y cómo no. Villalón fue parte del cuarteto nacional de persecución por equipos que sorprendió llegando a la instancia de pelar la medalla de bronce. Y aunque remataron cuartas, se dieron maña de superar a potencias como Colombia y México.

“Logramos una muy buena posición, le logramos ganar a cuartetas muy fuertes… nos quedamos con cuarto lugar, una muy buena actuación, vamos poco a poco. Muy lindo representar al país así”, complementa.

Pero no fue lo único. Aranza además compitió en persecución individual alcanzando la final. “Logré récord nacional y la final la disputé con una de EEUU. Salí con todo, pero me quedé con el segundo lugar”.

“Igual hice un buen tiempo y muy buen registro, y para el ciclismo nacional femenino es una medalla histórica que nunca nadie había sacado antes en esta prueba. Así que muy contenta”, cerró.