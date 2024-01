“¡Ese cupo es mío!”. Con estas palabras Aranza Villalón resume el lío que la tiene en pie de guerra contra la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile y el Comité Olímpico de Chile por estos días.

Atrás quedaron los días de gloria de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en los que Aranza emocionó a todos cuando, tras enterarse en vivo de que había ganado una medalla de bronce, largó a llorar y recordó el asesinato de su hermano a manos de un sicario solo días antes de competir.

Actualmente la deportista no lo está pasando bien. ¿El motivo? Asegura que dirigentes le quitaron el cupo país a los Juegos Olímpicos de París 2024 que -dice- había ganado en pista, según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), ente que dirime el formato clasificatorio, en desmedro de Catalina Soto.

“Estoy pasando por momentos difíciles por la clasificación de plaza olímpica que se terminó el 17 de octubre y fui la que otorgó más puntos (a Chile) y la mejor rankeada en el listado de UCI”, expresó a Radio Bío Bío.

“Después del 17 de octubre, un mes y medio después, la Federación emite un documento donde me perjudica personalmente, donde arbitrariamente colocan puntos que favorecen a otra deportista”, agregó con molestia.

El ranking, el reglamento UCI y la frase que agregó la Federación… y modificó todo

En efecto, una nota del portal oficial de los Juegos Olímpicos, Olympics, le da la razón a Villalón y especifica que el tope clasificatorio es el 17 de octubre, basándose en las 52 semanas previas como instancia para obtener puntaje.

Hasta ese entonces Villalón lideraba el ranking de Chile, con 260 puntos, seguida por Catalina Soto con 253, confirman los registros oficiales de UCI.

Por ende, Villalón, en la previa de Santiago 2023, ya se visualizaba en París 2024. Sin embargo, un escrito de la Federación, con fecha 2 de diciembre, la derrumbó emocionalmente.

La circular de la dirigencia chilena, titulada ‘Criterios Técnicos Nominación de Plaza Olímpica Especialidad de Ruta’, se cuadra con el criterio UCI y admite que “se nominará al deportista que más aportó”, pero establece un nueva norma en caso de una igualdad de dos deportistas o “diferencia poco significativa”.

“En caso de Empate, o diferencias de puntos poco significativa (menos de 10 puntos), se asignará el cupo en la prueba al deportista que obtuvo mejor resultado en la prueba de Gran Fondo tanto en el Panamericano específico 2023 y Juegos Panamericanos Santiago 2023 (bajo el criterio de clasificación mediante la prueba de gran fondo en ruta)”, explica la misiva.

Criterios técnicos - Cupo Olimpico.

Esta modificación de diciembre, con los Panamericanos ya terminados, es la que deja fuera de competencia a Villalón, pese a ser la que logró más puntos para que Chile consiguiera una plaza.

Resulta que en Santiago 2023 Aranza Villalón, que había ganado el bronce en Contrarreloj, acabó decimosexta en la prueba de Gran Fondo tras un intento de fuga para lograr una medalla que no le rindió frutos. Soto, en tanto, fue séptima.

“De haber sabido que sería selectiva (para París) hubiese andado a rueda, igual que Catalina, y me hubiera bastando con superarla al final. No es justo”, afirmó Villalón en la semana a El Mercurio sobre este punto.

“La Federación y el Comité no buscaron esa plaza… yo lo hice con esfuerzo propio”

Aranza Villalón está destruida, sin embargo, no se rinde. “Más que nada estoy peleando, porque fui la que clasificó más que nadie a esa plaza”, asevera.

“Y lo hice todo a través de esfuerzo propio. Mucho esfuerzo donde federación y Comité Olímpico no tuvieron la intención de tener esta plaza, porque no la buscaron, no hicieron ningún trabajó, lo cual yo sí hice”, agrega.

Villalón ejemplifica que cuando ganó la Vuelta de Formosa, Argentina, la primera del ciclo olímpico “viajé 2000 kilómetros en auto, con recursos propios”.

“La federación ni el comité olímpico nunca tuvo la intención de clasificar porque no invirtieron recursos para ir por los puntos… y hoy ya se adueñaron del cupo, y lo encuentro injusto porque no hicieron nada para que sucediera”.

Aranza, además, cuestiona que Soto sea precisamente dirigida por Pedro Palma, seleccionador del Team Chile. “Él tiene un club y este club se llama Plusperforman… queda claro el favoritismo por ella”.

Aranza Villalón a la justicia: el recurso de protección que presentó contra la Federación

En medio de su ‘pelea’ contra las autoridades deportivas, Aranza Villalón además interpuso un recurso de protección dirigido a la Corte de Apelaciones de Santiago.

“La incorporación del párrafo transcrito (en Circular de Federación) implica una decisión intempestiva, arbitraria, retroactiva e injustificada que atenta derechamente contra las garantías constitucionales de mi representada y con cualquier noción básica de justicia deportiva”, dice en uno de sus párrafos el recurso.

“Bajo este caprichoso “criterio técnico” de ‘menos de 10 puntos’, a quien debe asignársele el cupo olímpico de la especialidad no es a la mejor del ranking mundial, si no que en este caso a la deportista Catalina Soto Campos por haber obtenido mejor clasificación general en ambas competiciones (pero no en el Ranking UCI)”, acota.

Por lo mismo, la defensa de Aranza solicita “dejar sin efecto el instructivo o documento denominado ‘Criterios Técnicos

Nominación de Plaza Olímpica Especialidad de Ruta’ emitido por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile” y “Dar aplicación estricta a las bases de clasificación denominadas ‘Sistema de Clasificación- Juegos de la XXXIII Olimpiadas- Paris 2024’ establecidas por el Comité Olímpico Internacional”.

Finalmente, piden “adoptar cualquier otra medida que se estime necesaria para reestablecer el imperio del derecho” y “Condenar en costas a la recurrida”. El alegato está fijado para el próximo miércoles.

Consignar que BioBioChile se comunicó con Marco Borie, presidente de la Federación, quién optó por no dar declaraciones al respecto y señaló estar esperando lo que resuelvan los organismos correspondientes.