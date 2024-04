Este jueves y de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, Francia inauguró un Complejo Acuático en la ciudad de Saint-Denis. Un evento que contó con la presencia del presidente Emmanuel Macron y en la que el clavadista Alexis Jandard terminó convirtiéndose en protagonista, aunque no precisamente por su talento.

Y es que el deportista de 26 años fue parte de una de las demostraciones de clavados, junto a sus compañeros Gwendal Bisch y Jules Bouyer. Una exhibición que estuvo inundada de torpeza, incomodidad y bochorno, luego de que Jandard resbalara ridículamente en el trampolín y cayera de forma aparatosa.

Pese a la preocupación de los presentes y las burlas en redes sociales, el clavadista francés se tomó con humor este momento y, además de mostrar el daño que se hizo en la espalda en sus redes sociales, señaló: “Me resbalé, jefe”.

“Conocemos nuestra disciplina y sabemos que son cosas que pueden pasar. A los ojos del público puede parecer impresionante, y un poco ridículo, pero para nosotros son cosas que suceden. Siempre hay este riesgo. Tenía que suceder delante del señor presidente y delante de toda Francia; elegimos el momento adecuado”, ironizó el deportista que dirá presente en los JJ.OO.

Con un toque de humor, Jandard dio detalles del incómodo momento y explicó su caída: “Lo que pasó fue simplemente estúpido. Mi pierna cedió, no me resbalé ni nada. Después, me caí sobre el tablero. Es antideslizante y además la tabla era nueva y bonita. Creo que todavía tengo la espalda en la tabla. Además, fue en vivo así que obviamente terminamos así. Es una pena, pero es gracioso. Cuando das un paso atrás, es gracioso”.

El percance del deportista local no fue gracioso para todos, ya que las autoridades que se encontraban presentes en la inauguración se preocuparon inmediatamente por el estado de Jandard, quien debió hacer un llamado a la calma.

“Continué el espectáculo con la espalda ensangrentada, pero tuve a la ministra de Deportes que me llamó a mi teléfono personal para preguntarme cómo iba la cosa porque ella también estaba preocupada. No tuve la oportunidad de ver mucha gente. Recibí llamadas, los calmé y una vez más quiero tranquilizar a todos; todo está bien. Ningún daño hecho”, sentenció.

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl

— RTÉ News (@rtenews) April 5, 2024