Las medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 llevarán un fragmento de 18 gramos de la Torre Eiffel original de 1889, según anunciaron este jueves los organizadores.

“Teníamos que buscar un símbolo del país y de la capital, la Torre Eiffel. No nos podíamos conformar solo con dibujarla en la medalla, había que buscar el vínculo”, aseguró el presidente del Comité Organizador, el expiragüista Tony Estanguet, el único francés que ha ganado tres oros en tres Juegos diferentes.

Cada una de las más de 5.000 preseas que serán distribuidas durante los Juegos que comienzan el próximo 26 de julio llevará incrustado el fragmento del monumento más visitado de la ciudad y uno de los símbolos del país.

“El metal más buscado de los Juegos, el oro, la plata y el bronce, unidos al metal más preciso del país, del símbolo nacional. Es un encuentro entre ambas cosas”, agregó.

Estanguet aseguró que buscaban “algo que simbolizara el esfuerzo de los atletas, pero también que fuera una joya”, por lo que trabajaron con Chaumet, uno de los joyeros más afamados del mundo, situado en la lujosa plaza Vendôme.

“Cada edición está representada por sus medallas y era importante para que la nuestra fuera lo más bella posible, que muestre lo mejor de Francia y que lleve un mensaje fuerte”, aseguró Estanguet, quien señaló que se basaron también en las medallas de los Juegos de 1900 y 1924, ambos también en París.

En la concepción también participaron los atletas a través de la comisión que dirige el exmedallista olímpico Martin Fourcade, el francés con más preseas en su palmarés, quien aseguró que “nada hay más simbólico que llevarse un pedazo del patrimonio francés”.

El diseño del oro representa un sol, que pretende marcar el brillo del país, en cuyo centro se sitúa el fragmento hexagonal -guiño a la forma que tiene el mapa de Francia- de la Torre Eiffel, encontrado en el archivo de los talleres del constructor de la “dama de hierro”.

En la otra cara, el Comité Olímpico Internacional (COI) impone que figure la diosa Atenea saliendo del estadio panatinaiko de la capital griega, como vínculo de unión con los Juegos antiguos.

Pero París ha recibido el permiso de incluir también en esa cara un dibujo de la Torre Eiffel, en homenaje al barón Pierre de Courbertin, padre de los Juegos Olímpicos modernos.

En el caso de los Juegos Paralímpicos, que también levarán un fragmento de la Torre Eiffel, la vista del monumento es desde la parte baja y las inscripciones están en braille, lenguaje para ciegos creado por el francés Louis Braille en 1825.

