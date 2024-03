Antes de ajustarse los guantes y empezar a enseñar muay thai en el BChamp Fight&Fit de Miami, Luan Aguirre Elías (32) baja de la palestra para sentarse a repasar una página especial en su vida, la que lo llevó a alcanzar el éxito como peleador de artes marciales mixtas bajo el nombre de ‘Luan Chileno’.

Y es que a pesar de nacer en Brasil, desconocido para muchos es que el deportista lleva en sus venas la sangre chilena, la misma que lo motiva a conversar con BioBioChile para contar su historia y su arraigo con nuestro país.

“Donde voy me conocen como Luan Chileno, en Brasil y en todos los lugares donde he peleado. Tengo mucho orgullo de llevar ese nombre, y la razón es porque representa a mi familia, a mi sangre… eso me deja muy feliz y también a mi mamá y mi abuela, porque toda la familia de mi madre está en Chile“, partió diciendo.

La historia de su círculo familiar sabe de sacrificios. Por ejemplo, su madre Patricia Aguirre, su abuela Rosa González y su abuelo Juan Aguirre, ex obrero del salitre en la oficina de María Elena, Antofagasta, arribaron -en calidad de refugiados- a Brasil en el contexto de de la dictadura militar en Chile.

“Llegaron con nada”, cuenta el exponente.

Fue en ese contexto donde el pequeño Luan encontró inspiración y con 16 años empezó a practicar Muay Thai, arte marcial de contacto y originaria de Tailandia.

“Desde joven empecé a competir y ahí me empecé a consagrar. Soy cuatro veces campeón mundial de Muay Thai en Bangkok, la primera vez fue en 2016 y conquisté dos títulos en un año, en dos categorías diferentes. Fue un hecho histórico para la Selección de Brasil, que yo estaba representando en este momento, algo increíble”, contó.

“Pensé que no iba a pelear nunca más en mi vida”: un campeón ‘Chileno’

Pese a su meteórico ascenso, una lesión muy grave en sus codos lo dejó al borde del retiro, justo en su mejor momento. Incluso, pensó en dejar las artes marciales mixtas para dedicarse al fisicoculturismo.

“Tuve una lesión en mis codos por tres años, no podía pelear, hacer absolutamente nada. Estuve al borde de la depresión. Pensé que no iba a pelear nunca más en mi vida, todo lo que hacía me dolía. Empecé a ganar peso, fortalecerme y me invitaron al Mundial”, rememoró.

Sin embargo, la vida le abrió caminos y llegó a la cita mundialista por una invitación.

“Llegué sin entrenar al Mundial de Muay Thai y participé, estaba en 108 kilos pero estaba fuerte… Fue un sueño para mi ir a Tailandia, siempre quise vivir allá, era mi sueño ser campeón y todos saben que el Muay Thai viene de Tailandia, entonces ser campeón allá te cambia la carrera“, puntualizó.

Luego de tres meses y la “mejor preparación de su vida”, Luan pudo colgarse el cinturón de la categoría +91 kilos y ganó su segundo título en un abrir y cerrar de ojos, al ganar tres peleas por nocaut y luego, vinieron dos coronas más. Notable.

Luan Chileno, de corazón y de carnet

“Todos me decían que era imposible que lograra cosas, no me creían… pero seguí intentándolo”, confesó, en parte, por el aliento de su familia chilena.

En esa línea, dijo que “de primera creían que estaba loco, que cómo le iba ir a golpear a una persona, tenían miedo, pero ya después lo comprendieron”.

Fue ese apoyo el que lo llevó a ser más cercano a sus raíces. “Mi papá brasileño; mi mamá, mi abuela, mi abuelo de Chile, que llegaron con nada acá a Brasil, siempre alentaron a seguir adelante, siempre”.

Según detalla, Luan se dio cuenta de que era chileno desde muy pequeño, sobre todo, por hablar español desde temprana edad.

“Desde chico iba a Chile, siempre supe que me sentía más chileno que brasileño. Me gusta Brasil, pero amo a Chile, las costumbres dentro de mi casa, por ejemplo, los chistes, la comida, todo era de Chile”, dijo, revelando también que alentó a La Roja en el Mundial de Brasil 2014.

“Mis amigos no entendían por qué, pero mi corazón estaba con Chile”, rememoró entre risas.

Fanático también de las empanadas y por otra parte, de snacks como ‘Super 8’ y ‘Negrita’, Aguirre hoy reside en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Antes de llegar allí, pudo obtener su anhelada ciudadanía chilena, algo que le costó en un principio, pero que finalmente pudo lograr.

“Antes me decían que tenía que vivir en Chile por un año, pero después cambió la ley. Cuando supe, fui a hacer los trámites y expliqué mi situación, les dije que era chileno y que quería representar a Chile. Saqué mi ciudadanía y el Cónsul me dio la bandera, es algo que significa mucho para mí“, relató.

Vida en Miami, UFC y su amistad con Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi

Establecido en Norteamérica, ahora Luan Aguirre tiene un nuevo desafío en su horizonte: hacer clases de artes marciales mixtas en el UFC Gym de Pembroke Pines, centro de entrenamiento perteneciente a la franquicia de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Siendo profesor, pero en otro gimnasio en Florida, conoció a Yassine Cheuko, quien es hoy renombrado por ser el guardaespaldas de Lionel Messi desde la llegada del crack argentino al Inter de Miami.

Según cuenta el brasileño-chileno, su reencuentro con el francés fue bastante casual: se habían conocido en Tailandia, habían entrenado juntos en Tiger Muay Thai y por cosas del destino, se volvieron a ver en Fort Lauerdale, en el estado de Florida, para forjar una amistad inquebrantable.

Fue en ese contexto donde a Aguirre pasó a ser entrenador personal de su amigo.

“Yo le enseño muay thai tradicional, el grappling de jiu-jitsu, con el objetivo de que él pueda usarlo en defensa personal, lo mismo que el clinch (agarre)”, detalló.

Un regalo y un testimonio: “Yo quiero ser humilde como Messi”

Además del trabajo físico, Luan pudo desarrollar una amistad sincera con Cheuko, tanto así que recordó cuando que “su hermano” Yassine le obsequió una camiseta firmada por el mismísimo Lionel Messi, algo que fue muy significativo para él y sobre todo, inesperado.

“Yo no soy muy fanático del fútbol, pero mi papá y mi hermano se vuelven locos. Un día le dije que a mi hermano le gustaba mucho Messi y Yassine me dijo: ‘hermano, yo te voy a traer una camiseta de Messi, autografiada… para tu hermano. Ahí vino con la camiseta, nos sacamos una foto”, contó.

“El es muy resguardado y el otro día le pregunté por qué”, añadió Luan. La respuesta de Yassine Cheuko fue la siguiente: “¿Quién soy yo, mi voz? A Messi, si tú lo conoces, es la humildad en persona, alguien muy humilde. Y yo, soy solo el guardaespaldas. ¿Yo voy a querer creerme más que alguien? No, yo quiero ser humilde como él (Messi)”.

Para el entrevistado, eso fue “algo muy bonito de escuchar”.

“Yo estoy diciendo esto porque muchas veces la gente ve (a Yassine) enojado todo el tiempo, creen que no es buena persona… pero yo siempre digo que no lo conocen, que tiene su carácter y que es muy buena persona. Él vino con la camiseta, nos sacamos una foto y le conté a mi papá, que me dijo que mi hermano iba a llorar de alegría. Y claro…”, sentenció.

Chile: un regreso pendiente y el sueño de representarlo

Pese a que ahora la distancia con nuestro país es más lejanas, Luan Aguirre dejó en claro que no solo quiere “ir a pasear” a Chile, sino también, impartir algún seminario o incluso, ver la posibilidad de representar a nuestro país en próximas competencias.

Me gustaría, pero yo no sé por donde empezar. Si tengo la oportunidad, pienso en conversar con alguien para poder hacerlo. Sería una gran responsabilidad para mí. Solo pido al público que sigan mi carrera, mi trabajo. Me da una fuerza que no puedo describir lo bien que me hace. La vida de un atleta no es fácil”, puntualizó.

Por ahora, el mensaje de Luan Chileno es el siguiente: “Me gustaría decirle al público chileno que mi clave es ser persistente, ir a la pelea fuerte desde la mente y como me dice mi abuela, siempre adelante. Tengo mucho orgullo de tener mi sangre chilena. Quizás muchos no sepan de mí, pero ahora van a conocer mi historia. Para mí, sería de gran importancia tener su apoyo en mi vida y en mi carrera“.