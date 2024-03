El chileno Guillermo Pereira, con una tarjeta con 64 golpes (seis bajo par), concretó un inspirador arranque en la primera jornada del International Series de Macao y se encuentra segundo a un solo impacto del líder, el chino Hao-Tong Li.

El ‘Mito’, número 149 en la clasificación mundial y a punto de cumplir los 29 años, firmó un primer recorrido con siete ‘birdies’ y un ‘bogey’, ocupando así la segunda plaza compartida con el estadounidense Pat Perez y el japonés Yuta Sugiura.

En el certamen valedero por el Asian Tour, lidera Hao-Tong Li, con 63 golpes, fruto de ocho ‘birdies’ y un ‘bogey’.

La segunda jornada de la competición tendrá lugar este viernes en el mismo Macao Golf and Country Club.

