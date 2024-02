Este sábado, la chilena Macarena Pérez cerró una brillante participación en la Copa del Mundo de BMX 2024 en Enoshima (Japón), donde se consagró en el segundo lugar y se quedó con la medalla de plata.

Pese a que la ronda final del certamen debió ser suspendida debido a las intensas lluvias que azotaban a la ciudad asiática, la organización tomó la decisión de evaluar a las participantes con los puntajes que llevaban hasta la penúltima fase.

De esta manera, la rider nacional se quedó con el segundo puesto con un puntaje de 72.40, por detrás de la estadounidense Hannah Roberts (1°) que obtuvo 79 puntos. El bronce fue para la china Yawen Deng, que cerró el podio con 66.90 unidades.

Cabe consignar que esta es la primera edición de este campeonato mundial realizado en la isla de Kanagawa.

