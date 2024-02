El atleta keniano Kelvin Kiptum, plusmarquista mundial de maratón, murió por graves heridas en la cabeza en el accidente de tráfico del pasado día 11 de febrero, según el resultado de la autopsia publicado este miércoles por Johansen Oduor, patólogo del Gobierno de Kenia.

En declaraciones a los periodistas después de realizar una autopsia al fallecido en la morgue del Hospital de Eldoret (oeste), Oduor reveló que el corredor sufrió extensas fracturas en el cráneo que provocaron su fallecimiento.

“El difunto Kelvin sufrió graves lesiones en la cabeza. Hubo graves fracturas de cráneo que se produjeron principalmente en la base del mismo”, explicó el doctor, al precisar que, además, “hubo algunas fracturas en las costillas de ambos lados”.

“También hubo lesiones en los pulmones. Lo que realmente causó la muerte a Kelvin fueron graves lesiones en la cabeza que, cuando las miro, parecen más bien causadas por un accidente automovilístico”, apuntó el médico.

Oduor agregó que se tomaron muestras para análisis adicionales porque se están investigando las circunstancias de la muerte.

“Las muestras -puntualizó- se someterán a un análisis toxicológico completo para que podamos ver si hubo algo o alguien que pudiera haber contribuido a su muerte”.

La familia de Kiptum, por su parte, se mostró complacida con los resultados de la autopsia.

“Estamos satisfechos con los resultados. Fui testigo de todo el proceso (…). Ahora estamos esperando las muestras que, según dijeron, se tomarán para su análisis”, dijo Philip Kiplagat, portavoz de la familia de Kiptum.

El funeral del deportista se celebrará este viernes con la asistencia, entre otros, del presidente de Kenia, William Ruto.

El entierro se llevará a cabo en su casa natal en la localidad de Chepkorio (oeste).

El deportista, de 24 años, falleció junto a su entrenador, el ruandés Gervais Hakizimana, en un accidente de tráfico ocurrido el pasado día 11 de febrero por la noche en la carretera que une Eldoret con Kaptagat (oeste), en un coche que conducía el propio atleta.

El accidente desató una ola de condolencias en Kenia y a nivel internacional elogiando la figura de Kiptum, llamado a marcar una época en el atletismo por su juventud y por ser el principal candidato a bajar de las dos horas en la mítica distancia.

Saltó a la fama mundial el pasado 8 de octubre, cuando marcó un crono de 2h.00:35 y rebajó con gran claridad la anterior plusmarca que poseía su compatriota Eliud Kipchoge con 2h01:09, conseguida en Berlín el 25 de septiembre de 2022.

