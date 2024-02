Una trágica noticia llega para el deporte internacional desde África, luego de que el plusmarquista y récord mundial de maratón Kelvin Kiptum, muriera en un accidente de tráfico en la carretera que une Eldoret con Kaptagat en Kenia.

En el mortal accidente también falleció su coach, Gervais Hakizimana, luego de acompañar a su pupilo en el vehículo que quedó desecho tras el impacto en donde iba conduciendo Kiptum.

Entre los antecedentes que se conocen, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra un árbol de grandes dimensiones y cayó por una zanja a unos 60 metros de distancia, según ha informado la Policía.

Tras las primeras horas de este lunes, se conoció como quedó el vehículo en el que se encontraban los dos fallecidos.

El canal local, KTN TV, mostró como el coche quedó destrozado y en él murieron el atleta de 24 años y su entrenador, mientras que la mujer que iba con ellos en el accidente fue rescatada con vida pero trasladada a un hospital en muy mal estado.

Kelvin Kiptum dead: The family of Kelvin Kiptum, renowned World Marathon holder, mourns his tragic loss following a fatal road accident.#NewsDesk pic.twitter.com/oXdcZKtTpP

— KTN News (@KTNNewsKE) February 12, 2024