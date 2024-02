El keniano Kelvin Kiptum, plusmarquista mundial de maratón, falleció este domingo junto a su entrenador, Gervais Hakizimana, en un accidente de tráfico en la carretera que une Eldoret con Kaptagat, según informaron diversos medios de comunicación de Kenia.

El fatídico accidente que le costó la vida a Kiptum y a su entrenador se produjo alrededor de las 23:00 horas (hora local en Kenia), según el comandante de policía de Elgeyo Marakwet, Peter Mulinge, que también informó que el automóvil, un Toyota Premio, lo conducía el atleta.

En su corta trayectoria deportiva, Kiptum, de 24 años, solo corrió tres maratones. Debutó en Valencia, en diciembre de 2022, con el crono más rápido de la historia para un debutante en la carrera (2h.01:53) y después, ya en 2023, ganó primero en Londres con 2h01:25 y el 8 de octubre batió el récord mundial de la distancia con 2h00:35, arrebatando la anterior plusmarca a su compatriota Eliud Kipchoge.

Ese récord fue ratificado por World Athletics cinco días antes de su fallecimiento, el pasado 6 de febrero.

World Athletics is deeply saddened to hear that marathon world record-holder Kelvin Kiptum died in a road traffic accident on Sunday at the age of 24.

