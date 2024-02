La esgrimista surcoreana Nam Hyun-Hee destaca por una exitosa carrera deportiva donde, en su palmarés, destacan dos medallas olímpicas y seis preseas mundiales.

Pero actualmente, la retirada atleta asiática es noticia por algo totalmente ajeno al deporte: la formalización por reiteradas estafas de su expareja.

Hyun-Hee presentó en septiembre de 2023 a Jeon Cheong-jo como su nuevo novio, sin saber que el hombre -15 años más joven que la deportista- ocultaba un sinfín de secretos.

Cheong-jo aseguraba ser el tercer descendiente de una acaudalada familia, propietaria de casinos y complejos turísticos de lujo en Asia, pero todo era parte de un interminable red de engaños.

Partiendo porque el novio de Hyun-Hee, en realidad, era mujer. De acuerdo a Marca, la entonces pareja de la medallista olímpica se cambió de sexo para escapar de un amplio historial de fraudes.

“Es demasiado duro para mí. Ya no quiero que Jeon me contacte o se me acerque”, dijo por entonces la esgrimista surcoreana, luego de confirmar su quiebre amoroso.

Nam Hyun-Hee al banquillo de los acusados

En noviembre de 2023, poco después de que Hyun-Hee pusiera fin a la relación con quien parecía ser el amor de su vida, el Tribunal del Distrito Oriental de Seúl emitió una orden de arresto sobre Jeon Cheong-jo.

Al menos 15 personas denunciaban al supuesto heredero por estafas. Una vez que la investigación terminó, el número de víctima ascendía a 27.

“La cantidad robada asciende a 2,1 millones de euros -más de 2.000 millones de pesos- entre abril de 2022 y octubre de 2023”, detalló el citado medio.

La investigación determinó que Cheong-jo engañaba a sus víctimas con oportunidades de inversión exclusivas, disponibles solo para millonarios, para luego desaparecer con altos montos de dinero.

A la doble medallista olímpica surcoreana la engatusó con regalos de lujo, como un automóvil, bolsos y prendas de reconocidas marcas, que la exdeportista tuvo que devolver luego de pasar por el banquillo de los acusados.

El juicio contra el supuesto heredero llegó a su fin hace pocos días, dictaminando una condena de 12 años de cárcel para la expareja de Nam Hyun-Hee.

Así, el cuento de hadas de la destacada deportista surcoreana, tuvo el peor final posible.