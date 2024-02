La Policía de Nairobi, Kenia, confirmó hoy la detención de tres de los cuatro hombres que visitaron la casa del atleta Kelvin Kiptum, plusmarquista mundial de maratón, cuatro días antes de morir este domingo en un accidente de tráfico en el mencionado país .

Los tres fueron arrestados hoy en la comisaría de Kaptagat en el condado de Elgeyo Marakwet (oeste), de donde era oriundo el deportista, y fueron trasladados después a la ciudad de Iten, a algo más de cincuenta kilómetros, para ser interrogados.

Los detectives quieren interrogar a esos individuos, cuyas identidades no se han facilitado, para establecer la naturaleza de su visita después de que el padre de Kiptum, Samson Cheruiyot, diera la alarma horas después de su trágica muerte, indicaron medios locales.

“Había algunas personas que llegaron hace unos días buscando a Kiptum, pero se negaron a identificarse. Les pedí que me presentasen alguna identificación, pero optaron por marcharse”, dijo Cheruiyot, en declaraciones recogidas por los medios locales.

El deportista, de 24 años, falleció junto a su entrenador, el ruandés Gervais Hakizimana, en un accidente de tránsito que ocurrió la noche del domingo 12 de febrero en la carretera que une Eldoret con Kaptagat (oeste), en un coche que conducía el propio atleta.

El accidente desató una ola de condolencias en Kenia y a nivel internacional elogiando la figura de Kiptum, llamado a marcar una época en el atletismo por su juventud y por ser el principal candidato a bajar de las dos horas en la mítica distancia.

El atleta keniano saltó a la fama mundial el pasado 8 de octubre, cuando marcó un crono de 2h00:35 y rebajó con gran claridad la anterior plusmarca que poseía su compatriota Eliud Kipchoge con 2h01:09, conseguida en Berlín el 25 de septiembre de 2022.

