Desde octubre de 2023 se instaló el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y las tensiones, siguen a flor de piel, tanto así, que las emociones llegaron hasta la selección de básquetbol de Irlanda.

En un duelo que se desarrolló este jueves en Riga, Letonia, los combinados femeninos de Israel e Irlanda debían enfrentarse en un duelo clasificatorio para la Eurobasket de 2025, el cual no estuvo exento de polémica.

Previo al choque, la jugadora hebrea Dor Sa’ar afirmó, en los canales de información de su selección, que las irlandesas eran “bastante antisemitas y por eso nos espera un partido duro”.

Con la evidente molestia, las representativas de Irlanda se presentaron al partido, pero sin respetar los protocolos, al no querer saludar ni cantar el himno junto a las deportistas de Israel.

Por si eso fuera poco, cinco basquetbolistas se negaron a participar del duelo, que acabó con victoria para Israel por 87-57.

“Nunca había visto cosas así en mi vida. Dieron un paso y hoy recibieron su castigo“, declaró tras el partido el indignado seleccionador de Israel, Sharon Drucker.

Man, it’s impossible to love Ireland more ♥️

But the Q is: why Israel is playing in #EuroBasket 2025 qualifier??

— Abier (@abierkhatib) February 9, 2024