Es cierto que el hockey sobre hielo es uno de los deportes más rudos del mundo, donde está permitido enfrascarse en riñas dentro de la pista, pero las lesiones son verdaderamente fuerte de ver.

En la jornada de día miércoles, el crack de Tampa Bay Lightning, Mikhail Sergachev, tuvo un problema con sus cuchillas en sus patines, lo que provocó que en una jugada divididas estás se incrustaran en el hielo, generando una torsión antinatural de su rodilla izquierda.

Como se ve en el registro, su rodilla se dobló a tal punto que Sergachev soltó un fuerte grito y obligó a los árbitros del partido a detener la jugada al ver a Mikhail en el piso.

Una lamentable situación que llega en su ‘redebut’ con el equipo, luego de volver de otra lesión ocurrida en diciembre del 2023.

No obstante, tras los exámenes médicos y estar bajo el efectos de sedantes para detener el dolor, Sergachev comentó lo que está sintiendo y pasando por su mente en una segunda lesión consecutiva.

En sus palabras en redes sociales, Mikhail detalló que “oh hombre, ¿por qué yo? ¿Porqué ahora? Después de todos los partidos perdidos, volver y lesionarse de nuevo se siente injusto, es terrible”.

“Intento mantener la calma y la actitud positiva, pero es imposible. Después de hacer todo bien, entiendo esto”, expresó.

“Sé que volveré más fuerte y sé que jugaré mejor que antes, pero ahora es difícil y será difícil mañana. Todos peleamos nuestras propias batallas y esta es la mía. Yo ganaré, siempre lo haré”, finalizó.

You hate to see it! 🫣

In his 1st game back after missing 17 games due to injury, Mikhail Sergachev fell awkwardly on his left foot after receiving a reverse hit from the Rangers Alexis Lafreniere. 🤢

Wishing @sergach98 a speedy recovery! 🙏 pic.twitter.com/uQPtZ8dAUq

— Hockey Recap (@hockeyrecapnews) February 8, 2024