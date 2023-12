Uno de los deportes más rudos y duros sin dudas que es el Hockey sobre hielo, disciplina que tiene gran popularidad en el hemisferio norte del planeta en donde la NHL de Estados Unidos se alza como la élite de esta disciplina.

Sin embargo, muchas veces los enfrentamientos entre equipos terminan con feroces peleas dentro del terreno de juego o lamentablemente, algunas muertes, como la ocurrida hace algunos meses en Inglaterra, tras el deceso de Adam Johnson, jugador de los Nottingham Panthers que falleció tras ser degollado por un patín de un rival.

Ahora, la tensión y el terror volvió a tomarse el Hockey sobre hielo, pero esta vez en Estados Unidos, luego de que él capitán de los Red Wings, Dylan Larkin, se desvaneciera en pleno compromiso tras un fuerte golpe recibido en la nuca.

La situación ocurrió en el choque entre el equipo de Larkin y Ottawa Senators, en el momento en donde los Red Wings de Detroit, armaron una buena ofensiva que fue contenida por los bloqueos de Mathieu Joseph y Parker Kelly, instancia en donde golpearon la nuca de Dylan y este cayó desmayado al suelo inmediatamente.

Tras esto, se le atendió rápidamente y fue trasladado hasta un centro asistencial para ser evaluado por profesionales.

No obstante, las sensaciones en el terreno de juego fueron de preocupación y así lo demostró tras el partido el defensa de los Red Wings, Ben Chiarot, quien en conferencia de prensa reconoció que “creo que es aterrador para todos en la pista. Cuando ves a alguien inconsciente… (era) difícil de ver, especialmente cuando se trata de tu amigo y capitán, y aterrador para su familia cuando ves a alguien así”.

Ahora resta esperar la evolución de Dylan Larkin para dilucidar cuanto será el tiempo que estará fuera de la cancha, en una temporada donde lleva 11 goles y 14 asistencias en 25 partidos.

Dylan Larkin skated off the ice on his own power after a taking a hit from Parker Kelly pic.twitter.com/760klYQhL1

Prayers for Dylan Larkin.

NHL & Gary Bettman don't believe – or at least claim to not believe for legal reasons – that repeated traumatic brain injuries can cause #CTE.

This is the result. Free head shots.

The NHL gets richer.

Only players pay the price.pic.twitter.com/oUTDlGch52

— Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) December 10, 2023