Un gran impacto ha causado en todos los jugadores y seguidores del hockey sobre hielo la muerte del destacado elemento de los Nottingham Panthers, Adam Johnson de 29 años, quien perdió la vida de una manera muy trágica el pasado fin de semana.

La situación ocurrió en el duelo ante el reconocido elenco de Sheffield Steelers en el marco de la Challenge Cup británica, duelo en donde Johnson lamentablemente sufrió un corte en su cuello luego de que un jugador rival elevara mucho su pies e impactara de lleno con su patín la parte blanda del cuerpo de Adam.

Posteriormente comenzó a recibir tratamiento de urgencia de los paramédicos sobre el hielo y sus compañeros formaron un círculo alrededor de Johnson inmediatamente después del incidente, antes de que se levantaran las protecciones y los jugadores regresaran a los vestuarios.

Tras esto, el jugador fue trasladado al Hospital General del Norte de Sheffield, pero el elemento de los Notthingham Panthers perdió la vida debido a la zona en donde fue el corte con el patín.

Quienes confirmaron la muerte fue el propio equipo, quienes en un comunicado de prensa señalaron que “los Nottingham Panthers están realmente devastados al anunciar que Adam Johnson falleció trágicamente después de un accidente inusual en el partido en Sheffield anoche”.

“Los Panthers desean enviar sus condolencias a la familia de Adam, a su pareja y a todos sus amigos en este momento extremadamente difícil. Todos en el club, incluidos los jugadores, el personal, la dirección y la propiedad, están desolados por la noticia del fallecimiento de Adam”, indicaron.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

With the terrible news breaking this morning, our thoughts go out to Adam’s family.

We hope that as a Hockey family we can come together in this tragic time. pic.twitter.com/NpkctslK6d

— Panthers Images (@PanthersImages) October 29, 2023