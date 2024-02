Una figura silenciosa de Ultra Fiord. Esteban Alejandro Marín fue uno de los personajes importantes de la corrida más salvaje de la Patagonia el último fin de semana.

El técnico en enfermería, que trabaja en el consultorio de Puerto Natales, es un amante de las competencias trail running y fue parte de la última… aunque de una manera especial.

Resulta que Marín, que ganó Ultra Paine en el pasado, fue contactado por la organización para ser el corredor encargado de cerrar la cita deportiva. Es decir, ir por detrás de los rezagados y ayudarles en todo lo necesario para que puedan completar el circuito.

“Es una carrera que para mi tiene un significado especial, además de ser de acá de Puerto Natales,

es súper bonito que venga gente de otras partes, de otros países, a conocer la Patagonia”, explicó a BioBioChile por su respuesta positiva a Racing Patagonia.

En este sentido, el propio especialista de la salud detalló que “generalmente cuando no estoy corriendo en la carrera me gusta involucrarme también en ayudar, y hoy me toca cerrar la ruta”.

“Para quién no conoce de qué se trata, también es una responsabilidad grande. Tengo que ir cerrando, con los últimos corredores, y obviamente que la organización en mi caso me buscó para que participantes no sufran lesión, o si llegasen a recibir alguna necesidad, yo poder ayudarlos en terreno rápidamente”, complementó.

“Afortunadamente no pasó nada grave, pero me tocó apoyar a mexicanos”

Tras la carrera, Esteban aseguró que, afortunadamente, “no pasó nada grave” y que “me encontré con muchos amigos en la ruta que me había topado en otras carreras, fue rico verlos en la ruta”.

“Lo que sí me tocó apoyar a un grupo de mexicanos, que con ellos al final cerré la ruta, fueron los últimos en terminar los 30 y 16K”, añadió.

“Era la primera vez que venían a la Patagonia y estaban fascinados con el paisaje, de hecho se iban a quedar uno días más en Natales para aprovechar… nunca se habían topado una carrera así, con mucho barro, mucho cambio de clina, estaba relativamente en calma y después fuerte viento”, acotó.

Esteban Marín asevera que sacó cuentas alegres: “Aproveché de correr, de hacer trekking y como conocía la ruta también aproveché de hacer algunas fotos a amigos, algunos videos, para que igual tengan de recuerdo”.