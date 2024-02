Una bella historia de amor y respeto a la madre protagonizó el último fin de semana en Ultra Fiord, Eber Lutz, corredor que viajó acompañado de su progenitora desde Atacama.

El nortino no solo la rompió al coronarse como el campeón de la categoría 55K masculina. El deportista también se ganó el respeto de todos por el bello gesto que tuvo para su mamá en el evento que organiza Racing Patagonia.

“Hoy está de cumpleaños y aproveché de traerla para que conociera porque nunca había estado en la Patagonia. Es un regalo para ella”, afirmó el atleta tras la competencia a BioBioChile.

“Cuando llegué me estaba esperando y nos dimos un abrazo. En la ruta también pensaba en ella. Trataba de ganar para que fuese un regalo, y se dio”, agregó.

Preparación, estrategia y una dulce victoria

En relación a su triunfazo, Eber aseveró que “estoy contento porque fue una carrera muy dura. Hice mi estrategia, salí a un ritmo cómodo para ir apretando y cada vez que me puse primero, mantuve mi ritmo”.

“Como al kilómetro 21 me escapé. He ido aumentando distancia y desnivel, ahora encontré que fue mucha subida, pero me sentí bien con la gestión de la carrera y alimentación”, complementó.

Lutz también tuvo palabras para todo lo que le tocó vivir en Torres del Paine. “Partimos bien y sin lluvia, después en una pasada tocó viento, granizo y lluvia, después despejó y luego volvimos a la lluvia. En la última subida fue muy duro porque me resbalaba y se me rompió el bastón. Me duró hasta el kilómetro 20 y no lo pude utilizar más”, acotó.

El gran lamento de Lutz, eso sí, fue que “los paisajes son inolvidables, así que me arrepiento de no llevar el teléfono. Como no era obligatorio, quise descontar un poco de peso”, dijo entre risas.

Finalmente, junto con destacar que esperaba quedar entre los tres primeros porque en Atacama “vivo con otros tipos de cerros y esta fue una experiencia distinta, con barro y nieve”, el deportista se refirió a sus próximos desafíos: “En dos semanas más voy al Aconcagua Trail, en Mendoza”.

“Estaré en los 42km y ahora quiero bajar el tiempo. A Ultra Fiord espero volver porque me gustaría, tiene buenos paisajes”, concluyó.