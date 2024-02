Un triunfo memorable en los 16K de Ultra Fiord consiguió el pasado sábado la atleta (y fonoaudióloga) Valeska Igor.

La representante de Punta Arenas, Magallanes, se quedó con una sufrida victoria en Río Serrano, Torres del Paine, que le dejó más de un moretón.

Igor reconoció a BioBioChile que se cayó dos veces en pleno recorrido, lo que le provocó alguna molestia. Sin embargo, no la privó de una valiente victoria en el vento que organiza Racing Patagonia.

“Estoy muy feliz, es mi primera participación acá. Antes hacia otro deportes que es ciclismo, y hace un año y medio que empecé con el trail. Me encantó la montaña, el sufrimiento es más placentero, se disfruta mucho más”, expresó la también docente de la Universidad de Magallanes.

“Estoy muy contenta de haber ganado mi primer Ultra Fiord. La ruta mucho ascenso al comienzo, la otra mitad de descenso. Es bastante duro, con viento, piedras. Me caí dos veces y por suerte logré llegar bien”, agregó.

Más allá del triunfo, Valeska, que pertenece al grupo Indómita Trail Runners, también disfrutó de su marca. “Esperaba tener un menor tiempo que la chica que ganó el año pasado y logré 15 minutos menos, así que estoy muy, muy feliz”.

Finalmente, en cuanto a su preparación, Igor detalló emocionada que “intento entrenar lo más que pudo cuando me queda tiempo… me prepara Oscar Trainning -un preparador físico- y mi coach es Nelson Galindo. Dedico el triunfo a mis compañeras de Indómita y a mi tío Óscar Igor que me motivó y por él estoy acá”.