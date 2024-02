La Provincia de Última Esperanza nuevamente fue el centro de una fiesta deportiva. Con la participación de corredores de 18 nacionalidades y 10 regiones de Chile, Ultra Fiord desarrolló su octava edición.

Los ganadores de la distancia mayor (55K) fueron los chilenos Eber Lutz y Katherine Cañete. El primero, viajó desde Vallenar y cruzó la meta en 8 horas y 38 minutos, mientras que la competidora de 40 años completó la carrera en 9 horas y 34 minutos.

“Estoy contento porque fue una carrera inolvidable. Partimos bien, pero después nos tocó viento, granizo y lluvia. Luego se despejó y más tarde volvimos a la lluvia. Fue realmente entretenido, pasé por muchas partes con nieve y cumplí mi objetivo. Me voy feliz, solo me arrepiento de no llevar teléfono porque no pude grabar los paisajes que vi”, afirmó el campeón de Ultra Fiord.

Cañete, quien se transformó en bicampeona femenina, también quedó feliz con el entorno de la carrera.

“Fue un regalo porque el cielo se abrió y el sol permitió que viéramos las Torres del Paine. Arriba se veía hermoso y quedó demostrado que esta es una de las carreras más lindas de Chile. Está muy bien organizada, los puestos estaban donde correspondían y la gente de los abastecimientos ayudaban mucho. Me encanta, por eso sigo viniendo cada año”, dijo.

Maratón de montaña de Ultra Fiord: dominado por corredores locales

Los triunfadores de los 42K, en tanto, fueron Felipe Carrión y Claudia Oyarzún, dos representantes de Puerto Natales. Él terminó la carrera en 7 horas y 16 minutos, y ella en 9 horas.

“Siempre me ha gustado salir a correr, soy un aficionado. Me divierte mucho y me ayuda a liberar la cabeza. Hoy lo di todo y disfruté esta carrera preciosa. Fue gratificante”, dijo el ganador del maratón de montaña.

“Llevo años corriendo esta carrera y es primera vez que la gano. Me encanta porque es parte de mí. Yo entreno todo el año y voy a distintos lugares del país, y esta es la más dura. No sentía las manos por el frío, pero me voy feliz”, agregó ella.

Sergio González, de Graneros, ganó los 30K masculino con un tiempo de 3 horas y 46 minutos, y la estadounidense Anna Valentine se quedó con la categoría femenina luego de 5 horas y 5 minutos. El argentino Marcelo Enclusa (1 hora y 59 minutos) y la chilena Valeska Oyarzo Igor (2 horas y 15 minutos) celebraron el primer lugar respectivo en los 16K.

El evento de Racing Patagonia inició el calendario 2024 de competencias de running y trail running en Chile. Patagonian International Marathon se desarrollará el 7 de septiembre y Ultra Paine celebrará su décima versión entre el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre.