Alberto Abarza: "Cuando logras lo más grande como deportista, tienes que ver a qué aspiras después"

A sus 37 años fue una de las figuras más destacadas e influyentes del 2021 en el país. En los Juegos Paralímpicos de Tokio se coronó no con una, sino que con tres medallas olímpicas: una de oro y dos de plata.

Luego, se le dedicó el homenaje de apertura en la Teletón, fue reconocido por el Círculo de Periodistas Deportivos como “El Mejor de los Mejores Paralímpico 2021” y la Agencia EFE lo escogió dentro de los 10 chilenos más influyentes del 2021. Todo eso y mucho más es Alberto Abarza, atleta paralímpico de natación adaptada.

Sobre su trayectoria y el futuro de su carrera como nadador estrella conversó Abarza en Entrevistas Bío Bío TV.

“Lograr la medalla olímpica es lo que más aspira a tener un deportista. Pero en el fondo 2017, 2018 y 2019 fueron tremendos años, tres años número uno del mundo en la World Series”.

“A mí me enorgullece estar en la Teletón. Haber sido parte de esas 27 horas y que se hayan fijado en mí para estar ahí, me llegó a mencionar cuando me dijeron que iba a ir más que recibir un reconocimiento”.

“La Teletón sin duda marca un 2021 tremendo para mí”.

“Creo que soy transparente, eso lo aprendí en mi trabajo. Siempre con la verdad por delante, uno siempre tiene que actuar con eso”.

“Me siento reencantándome con muchas cosas, con la misma natación. Para poder volver a nadar después de unos juegos cuando logras lo más grande como deportista, tienes que ver qué sigue y a qué aspiras después”.

“Sé lo que me va a pasar y eso me ayuda a disfrutar la vida más a corto plazo”.

“En 2019 debería haber estado postrado, por eso hicimos una lucha tremenda con mi entrenador de llegar a Tokio. Era un sueño, siempre pensamos que no lo íbamos a lograr”.

La lucha para llegar a París

“Yo siempre quiero estar pero de una manera en que me sienta competitivo, no ir y prometer una medalla”.

“Quiero dejar lo mejor de mí mismo en cada competencia”.

“El deporte te enseña a dejar tu ego abajo y el compañerismo. Si finalmente lo reflejamos solo en una medalla, estamos mal”.

Escucha la entrevista a Alberto Abarza, atleta paralímpico en natación adaptada.