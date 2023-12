El escándalo en el atletismo chileno está lejos de terminar. Y es que, luego de que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) acogió la solicitud del abogado de la exatleta Ximena Restrepo y dio la orden de no innovar, las críticas hacia la entidad no tardaron en llegar desde la Comisión de Ética del Atletismo y otras personalidades de este deporte. El CNAD explicó su decisión.

Tras las sanciones que había acordado la Federación de Atletismo Chilena (FEDACHI) contra Restrepo y Marcelo Gajardo por sus conductas de cara al relevo 4×400 en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el CNAD determinó ‘pausar’ el castigo hacia los aludidos tras una petición del abogado de la madre de Martina Weil, Carlos Castro, a quien se le vincula con el comité.

En entrevista con La Tercera, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, Eduardo Arévalo, dio detalles del caso y se defendió de las ‘dudas’ que suscitaron tras hacer caso a esta “orden de no innovar”.

“Hay un malestar por poner en duda el accionar del CNAD y la verdad es que me parece apresurado. En primer lugar, no hemos iniciado ningún proceso en términos de ir al fondo del asunto. Lo único que hicimos fue acoger la presentación escrita de un abogado y en mérito de los antecedentes, y haciendo uso de nuestras facultades, decretamos una orden de no innovar mientras nos hacen llegar los documentos y los antecedentes que solicitamos respecto de la investigación”, explicó de entrada Arévalo.

En la misma línea, el mandamás del comité reveló que uno de los motivos de tomar esta determinación fue que la apelación fue presentada fuera de plazo y aprovechó de desmarcarse del abogado de Restrepo, luego de que el CNAD haya sido vinculado con el profesional.

“En Chile se usa mucho que todo el mundo habla y crítica. Puedo asegurar es que de mi parte no existe ninguna vinculación con el abogado Carlos Castro. Ni de amistad, ni profesional, ni de ningún tipo. Efectivamente. él fue presidente del comité en el periodo anterior, pero renunció al cargo por consecuencia de sus múltiples actividades y labores. Esa es una acusación que no tiene ningún sentido y sobre la que no nos vamos a pronunciar mayormente”, aseguró Arévalo, confirmando que, de momento, no presentarán acciones legales tras estas acusaciones.

Por último, el presidente del CNAD aclaró los plazos para resolver esta situación: “Las resoluciones las dictamos en base a la urgencia que amerita cada caso en particular. En este momento, está corriendo el plazo de cinco días que concedimos para que nos hagan llegar los antecedentes. Una vez que eso suceda, lo vamos a poner en tabla conforme a la carga de trabajo que tenga el tribunal”.