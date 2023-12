Los coletazos por el caso Ximena Restrepo y su sanción de parte de la Federación Atlético de Chile (Fedachi) no se detienen, especialmente luego de que su sanción fuese ‘congelada’ por una solicitud de nulidad.

La vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weil, vale recordar, fue castigada con disculpas públicas y una carta de amonestación, pero eso quedó en nada luego de que su abogado, Carlos Castro, presentara un recurso al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) para dejar sin efecto el fallo.

Lo anterior no gustó dentro de la Comisión de Ética de la Fedachi, que había castigado a la exatleta, y que cargó contra el CNAD asegurando que ellos no respondieron a tiempo pese a que se les hizo llegar toda la información del caso derivado de la posta 4×400 femenina de Santiago 2023.

Pero lo que parecía ser un caso cerrado, se ha convertido en una guerra de declaraciones cruzadas.

Ahora Eduardo Arévalo, presidente del CNAD, defendió lo hecho por su Comité y criticó al de Ética.

“Ellos tienen dos abogados, entiendo, y deberían saber mejor que nadie que ningún tribunal tiene la obligación de acusar recibo. Además, lo que ellos hicieron fue informar que iniciaron una investigación, un montón de documentos por separado, ni siquiera un expediente”, aseguró Arévalo a El Mercurio.

“Hacen entrever que el señor Carlos Castro tendría algún privilegio por haber sido presidente. Pues bien, lo niego tajantemente. No quiero evaluar la intención de la declaración, no hay ningún privilegio para el abogado Castro, no es mi amigo, no ha sido mi socio. Solo trabajamos juntos hasta que renunció en octubre pasado y el resto de los miembros del comité llegó después de que se había ido”, complementó el letrado.

En la misma línea, el representante del CNAD insistió en que “él presentó un escrito y los hechos que narra ahí son de tal magnitud que ameritan una orden de no innovar. Todo está conforme a la ley y a los propios estatutos de la Federación”.

“Aquí no hay un vuelco en el caso, todo sigue igual, salvo que los efectos están suspendidos mientras no nos hagan llegar todos los documentos que tuvieron a la vista para fallar. Tienen cinco días hábiles para presentarlos, hasta el próximo martes, y una vez que nos lleguen, lo vamos a poner en tabla”, remarcó Arévalo.

Consultado por qué puede ocurrir con el caso de Ximena Restrepo, el presidente del CNAD dijo que “ante un recurso de revisión, tenemos la obligación de conocer los antecedentes, pudiendo sacar una sentencia de reemplazo, absolver a los recurrentes o mantener la sanción. La misma ley nos entrega la obligación de corregir las malas actuaciones de las comisiones”.

“Y respecto de por qué fue tan rápida la orden de no innovar, es porque tienen ese sentido de celeridad y, ante la evidencia de los argumentos planteados, decidimos decretarla en la sesión del martes pasado, que ya estaba programada con anterioridad”, concluyó Arévalo.