La polémica por la presencia de mujeres transgéneros en competencias deportivas femenina sigue creciendo. Esta vez, fue el propio hijo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que alzó la voz tras el primer y segundo lugar de dos ciclistas transgéneros en un campeonato femenino en Illinois.

En el certamen estatal de ciclismo que se disputó el pasado 3 de diciembre, Tessa Johnson se quedó con la victoria y se colgó la medalla de oro. Por su parte, Evelyn Williamson se alzó con la plata. Ambas deportistas transgéneros.

Recién en el tercer lugar apareció Kristin Chalmers, la única mujer biológica en el podio.

Una controversial competición que se refirió a la participación de ciclistas trans previo a su inicio, siendo la propia organización, Chicago CrossCup, que aseguró que iban a descalificar a cualquier participante que cometa “discriminación o acoso de cualquier tipo por motivos de raza, color, religión, edad, género, orientación sexual, identificación de género, nacionalidad o cualquier otra idea estúpida”.

El resultado del torneo generó repudio en redes sociales y fue Donald Trump Jr. que lideró las opiniones en contra.

“Esta tontería (reclamo) se está volviendo tan vieja. Hay que decir basta ¡ya!. ¿Buscan luchar para mantener a los hombres biológicos fuera de los deportes femeninos? Entra aquí”, escribió el político en su cuenta de Twitter e invitando a reunir firmas para una campaña en contra de los trans en las competencias deportivas femeninas.

This BS is getting so old. Say enough is enough NOW. Fight to keep biological men out of women’s sports? ⬇️⬇️⬇️https://t.co/DxPmmwKwUB https://t.co/rDtI3kwgQG

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 4, 2023