World Athletics, la federación internacional de atletismo, acordó este jueves que las atletas transgénero no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales.

El presidente del organismo, Sebastian Coe, declaró este jueves que a partir del 31 de marzo no se permitirá participar en competiciones que puntúen para el ránking mundial a ninguna atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina.

Asimismo, agregó que se creará un grupo de trabajo para seguir investigando las directrices de elegibilidad de los transexuales. “No vamos a decir que no para siempre”, afirmó Coe.

El presidente de World Athletics añadió que la decisión está “guiada por el principio general de proteger la categoría femenina”.

Además reconocen que no hay competidoras transgénero en la actualidad es parte de algún evento de la disciplina.

Por otra parte, ratificaron la medida tomada en marzo del 2022 que hacía efectiva la exclusión de las competencias a las competidoras de origen ruso y bielorruso, de todos los eventos Serie Mundial de Atletismo en el futuro previsible.

Ante esto, Coe sentenció: “Como señalé cuando se introdujeron estas medidas el año pasado, las sanciones sin precedentes impuestas a Rusia y Bielorrusia por países e industrias de todo el mundo parecen ser la única forma pacífica de interrumpir y desactivar la actual Rusia“.

The World Athletics Council has made a number of important decisions regarding the future participation of the Russian and Belarusian Member Federations in athletics, and the eligibility regulations for athletes who are transgender or who have Differences of Sexual Development.

— World Athletics (@WorldAthletics) March 23, 2023