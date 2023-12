El retorno más esperado por los seguidores de la WWE ha sido el de CM Punk. Tras hacer estallar a lo fans en Survivor Series y dejar en claro que es el luchador más popular de los últimos tiempos, prometió que dominará la compañía pero… ¿cuáles son las condiciones por las que ha vuelto?

Según indicaron los comentaristas de turno en el último show de Raw, ‘The Best in the World’ es agente libre y no tiene un vínculo tan estrecho como en su momento se dio con otras estrellas que volvieron.

Incluso, todavía no ha definido a cuál de las dos marcas se iría, si es Raw o Smackdown. Lo cierto es que este viernes en el evento de ‘Tribute to the Troops’ tomará una determinación final.

Según un reporte emitido por Mike Johnson, el acuerdo entre CM Punk y WWE es de varios años de duración. Se conoce, además, que la reunión entre ambas partes fue extensa y poco tensa. Pero, ambos llegaron a un buen puerto, propio que hoy por hoy es una realidad su vinculación con la firma de Vince.

“Se nos dice que una vez que el hielo se rompió, el acuerdo se hizo con bastante rapidez y está siendo visto por el lado de WWE como un ‘nuevo comienzo’. Según opiniones cercanas a la empresa de lucha, el hermético regreso de Punk solo lo sabían Triple H y Nick Khan.