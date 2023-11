En agosto del 2023, Sammis Reyes sorprendió al mundo del deporte nacional tras anunciar su sorpresivo retiro del fútbol americano y con ello, su adiós a jugar en la National Football League (NFL). Sin embargo, todo dio un giro de golpe.

Luego de tres meses de ausencia de las canchas, el chileno está convencido de seguir peleando por su sueño y ahora, con bombos y platillos, anunció que regresará a competir en la NFL.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista escribió: “Extraño mucho el juego, no hay nada como la NFL en el mundo. Después de 3 meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables, he decidido volver a jugar. Si no es ahora no es nunca“.

Recordar que en el pasado agosto, Sammis Reyes fue incluido en la lista de reservas de los Jacksonville Jaguars, todo esto, tras haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza que obligó al equipo estadounidense a activar el respectivo protocolo de contusión.

Ahora, recuperado y con todo el foco nuevamente en lo deportivo, el nacido en Talcahuano buscará otra oportunidad en las grandes ligas del fútbol americano.

El anuncio de Sammis Reyes