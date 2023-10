La atleta chilena Jennifer González-Caro ha sido sancionada durante seis años por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) de World Athletics, tras dar positivo por EPO (Eritropoyetina) en mayo de 2022 y meses después en octubre, con motivo de los Juegos Suramericanos celebrados en Asunción.

En la resolución del caso, hecha pública este martes, la AIU concluye que los hechos demuestran que la deportista, de 32 años, consumió la sustancia prohibida en múltiples ocasiones durante al menos cinco meses, por lo que considera que concurren las circunstancias agravantes para aumentar el periodo de suspensión de cuatro a seis años, de acuerdo a la normativa antidopaje.

Jennifer González-Caro, seis veces campeona nacional de 5.000 y 10.000 metros, dio positivo por primera vez el 8 de mayo de 2022 en un control en competición hecho por la agencia antidopaje de su país, resultado que se repitió tras el análisis que pasó el 10 de octubre, fuera de competición, con motivo de los Juegos Suramericanos de Paraguay, por lo que fue suspendida temporalmente.

En mayo de 2023 la Organización Deportiva Suramericana anuló los resultados que la atleta había obtenido en los Juegos ODESUR y trasladó el caso a World Athletics -Federación Internacional de Atletismo- para que determinase posteriores consecuencias, incluido un periodo de suspensión como ha dictado hoy la Unidad de Integridad.

Según esta, el uso de EPO se produjo en el contexto de una competición importante, la duodécima edición de los Juegos Sudamericanos, y la atleta chilena ha aceptado las consecuencias de su infracción y ha renunciado a su derecho a la celebración de una audiencia para determinar las consecuencias.

The AIU has banned Jennifer Gonzalez Caro (Chile) for 6 years, from 7 November 2022, for the Presence of a Prohibited Substance (EPO). DQ results from 10 October 2022 to 7 November 2022.

